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Formula 1 / Miami GP Haberler

Perez: "Motor sorunu yaşamasaydım, Miami GP'yi kazanabilirdim"

Sergio Perez, tahmin i 30 beygir güce mâl olan motor sensörü sorununu yaşamasaydı, Miami GP'yi kazanabileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Perez: "Motor sorunu yaşamasaydım, Miami GP'yi kazanabilirdim"
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Perez, cumartesi günkü sıralama turlarında dördüncü en hızlı zamanı yapmış ve pazar günkü yarışın startında da yerini korumuştu.

Meksikalı sürücü, üçüncü sıradaki Carlos Sainz'ın arayı açıp uzaklaşmasına izin vermezken, farkı bir noktada bir saniyenin altına indirdi ve rakibini zorlamaya başladı. Ancak tam bu noktada Red Bull'daki mühendisine motor gücü kaybı yaşadığını söyledi ve bunun üzerine kendisine, bu durumun Sainz'ın hava koridorundan çıkmasından kaynaklandığı belirtildi.

Fakat Perez, güç kaybı yaşadığından emindi ve takımın yaptığı incelemelerde, Perez'in motorunda bir sensör sorunu olduğu anlaşıldı. 

Yola devam eden Perez, son bölümde güvenlik aracının arkasında yeni set orta lastiğe geçmek adına pit stop yaptı. Bu, Perez'i son 11 tur için güçlü bir konuma getirdi çünkü önündeki üç pilot da kullanılmış sert lastiklerle devam ediyordu. Ancak Perez, daha yeni lastiklere rağmen Sainz'ı geçmenin bir yolunu bulamadı ve dördüncü oldu.

Perez, "Harika bir pozisyondaydım. Maalesef DRS'ye rağmen Carlos'a yaklaşamadım çünkü düzlüklerdeki fark çok fazlaydı."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Virajlarda ona yakın kalmak için çok zorluyordum ve bunu yapınca lastiklerim aşırı ısınıyordu. Bu yüzden küçük bir fırsatım olur olmaz, bunu değerlendirmeye çalıştım fakat  çizginin dışı çok kirliydi."

"Sonrasında da zaten bir daha yaklaşamadım. Düzlüklerde fark çok fazlaydı." dedi.

Orta lastiklere geçtikten sonra yarışı kazanma fırsatı olduğunu düşünüp düşünmediği sorusuna Perez, "Normale bir motora sahip olsaydım, o zaman şansım olurdu." cevabını verdi.

Perez, gücün ilk ana göre biraz geri geldiğini doğrulasa da, durumun asla normale dönmediğini ve düzlüklerde 10 km/s kadar yavaş kaldığını söyledi.

Red Bull'un ölçümlerine göre Perez, bu olayın ardından yaklaşık 30 beygir güç kaybetti ve bu da kendisine pahalıya patladı.

"Sanırım bir sensör sorunu yaşadık. Başlangıçta her şey iyiydi fakat sonrasında sensör sorunu yaşadığımızda, iki tur içerisinde yedi saniye kaybettik."

"O andan itibaren güç asla eskisi gibi olmadı. Çok fazla zaman kaybediyordum. Düzlüklerde 10 km/s civarı daha yavaştım."

"Çok çalışmaya devam etmeliyiz çünkü her seferinde farklı sorunlar yaşıyoruz. Neyse ki yarışı bitirmeyi başardık. Sanırım bir noktada yarış bizim için bitecek gibiydi. Haliyle bu puanları alabilmek için yarışı bitirmek güzeldi."

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Sainz: "Güvenlik aracı arkasında pite girmek pek doğru olmazdı"
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