Perez, motor değişimi nedeniyle Hollanda GP'ye son sıradan başlamaya hazırlanıyor

Red Bull, Meksikalı pilotu bu yılki dördüncü güç ünitesine geçirmek kararı aldı ve bu da onu otomatik olarak gridin arkasına düşürüyor.

Fakat Perez, Zandvoort yarışına zaten geriden başlayacağı için böyle bir imkana sahip olacak. Böylece motor gücünün önemli olduğu Monza'daki İtalya GP öncesinde, motor havuzuna bir yeni güç ünitesi eklemiş olacak.

Meksikalı pilot, Zandvoort'taki sıralama turlarında epey zorlandı. İlk denemesinde iyi bir tur atamayan Perez, yeterli vakit olmadığı için son zaman turuna başlayamadı. Bu da seansı 16. bitirdiği anlamına geliyordu.

Sıralama turlarından kısa bir süre sonra konuşan Perez, takımın motor değişikliği yapıp yapmayacağı sorulduğunda, "Bunu düşünüyoruz ve tüm olasılıkları değerlendireceğiz." demişti.

Henüz takım veya FIA tarafından resmi olarak açıklanmasa da kaynaklar, Red Bull'un yeni motoru şimdi alarak kaybedecek çok az şeyi olduğunu ve bu yüzden böyle bir karar alacaklarını doğruladılar.

Perez, cezayla beraber Zandvoort gridinde sadece Sebastian Vettel, Robert Kubica, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin'in gerisine düşecek.

Takım ayrıca vites kutusunu da daha fazla ceza almadan değiştirebilir. Ayrıca, aracın ayarlarında da potansiyel olarak değişiklikler yapabilir ve daha fazla geçiş sağlayacak ayarlar denenebilir. Tabii ki böyle bir durumda yarışa pit yolundan başlaması gerekecek.

Ancak tercih edilen seçimin, gridde yer almak ve ilk turda pozisyon kazanmaya çalışmak olduğu anlaşılıyor. Takım geçişi artırmak adına ayar değişikliği yapmayı seçse bile, böyle bir pistte bunu yapmak potansiyel olarak çok fazla avantaj getirmeyebilir.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images