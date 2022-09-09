Perez: "Monza'daki sosis bordürlerin kaldırılması için çok fazla kaza gerekliymiş"

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2019 yılında F3 pilotu Alex Peroni, Parabolica çıkışında yer alan sosis bordürlerin üzerinden uçarak belinde kırık yaşamıştı.

O bordürler, o yarış hafta sonunun kalan kısmında kaldırılsa da, FIA Grade 1 lisansına sahip pistlerde kullanılmaya devam etti.

Geçen seneki Amerika GP hafta sonunda Austin'de W Series pilotu Abbie Eaton ve F4 sürücüsü Christian Weir, benzer yaralanmalar yaşamışlardı. Bu sene ise Monza'da gerçekleştirilen WEC yarışında Henrique Chaves, ikinci şikanda yer alan sosis bordürlere vurup büyük kaza yaptı ancak neyse ki yaralanmadan kurtuldu.

Pilotlardan gelen eleştirilerin ardından bu hafta sonu yapılacak İtalya GP öncesinde sosis bordürler kaldırıldı.

Perez, "Onları kaldırmaları için çok fazla kaza olması gerektiğini hissediyorum. Birkaç sene önce onların ne kadar tehlikeli olduklarını söylemiştik."

"Şanslıyız ki kötü bir şey olmadı ancak onlardan kurtulduklarını görmek harika çünkü o bordürler berbat kazalara sebep olabilir." dedi.

Alfa Romeo sürücüsü Zhou Guanyu da bu tür bordürlerin kaldırılmasının pilotların endişe duymaması sayesinde daha iyi mücadele olmasını sağlayacağını düşünüyor.

Zhou, "Sadece burada değil, alt serilerdeyken yan yana mücadele ederken sosis bordürler yarışları tabii ki zorlaştırıyordu."

"Geçmişte Monza'da birkaç kaza olmuştu, bu açıdan gitmesi iyi oldu." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Mercedes pilotu Lewis Hamilton bu kararı desteklerken McLaren'dan Daniel Ricciardo da karardan mutlu olduklarını dile getirdi.

Bu bordürlerin kaldırılmasının ardından Monza'daki ikinci şikanı kaçıran sürücüler, piste katılmadan önce belirtilen kaçış alanını kullanmak zorunda olacaklar.

Monza'nın birinci şikanında sola dönüşte içeride yıllardır yer alan bordürler orada kalmaya devam edecek ancak onlar normal bir sosis bordürden daha alçak konuma sahipler ve orada araçlar daha düşük hızda oluyorlar.