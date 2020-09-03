Perez, Monza'da podyum hedefliyor

Racing Point bu yıl saf hız anlamında oldukça iyi görünse de, şimdiye kadar bu hızı podyuma dönüştürmeyi başaramadı.

Takımın Belçika GP performansı beklentilerin çok altında kaldı ve ancak dokuzuncu ile onuncu olabildiler.

Bu hafta sonu bir başka düşük yere basma gücü pisti olan Monza yarışı yapılacak ve Sergio Perez, boş tribünler önünde gerçekleştirilecek yarışa podyuma çıkmayı hedefliyor.

Meksikalı sürücü, "Geçen seneki yarış harikaydı. 18. başladık ve yedinci bitirdik. Bu sonucu elde etmek kolay değildi. Dürüst olmak gerekirse hem takım hem de ben iyi bir yarış çıkarmayı beklemiyorduk ama bunu başardık. Harika bir başlangıç vardı ve çok sayıda puan kazanmama yardımcı oldu. Umarım bu hafta sonu daha fazlasını kazanırım."

"Monza'da araçların düzlük sürati çok yüksek, burada bir Formula 1 aracının neler yapabileceğini hissediyorsunuz. Bu, Monza'nın benzersiz özelliklerinden biri. Bu tür tarihi bir pistte olmak harika."

"Bu yıl iki yarışı kaçırmam gerekti ama önümüzde çok sayıda yarış var. Harika bir aracımız var, bu yüzden sezonun ikinci yarısı daha iyi olmalı. Ayrıca ben de daha fazlasını yapabilirim."

"Geri kalan yarışlarda her şeyi bir araya getirmeyi ve podyum için yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

Lance Stroll ise şunları ekledi: "Monza'yı seviyorum. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Şimdiye kadar her şey yolunda gitti. Takımım ve ben sezona iyi başladık. Sürekli puan kazanıyoruz, aracı seviyorum. Geçen hafta Spa gibi zorlu yarışlarımız da oldu. Ancak dersler çıkarmaya ve çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzde 10 Grand Prix daha var ve bu pistlerin çoğunu seviyorum."