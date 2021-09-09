Perez: "Monza, Red Bull için en güçlü pist olmayacak"

Monza, yapısı gereği uzun düzlüklerden oluştuğu için, düşük yere basma gücü kullanılan bir pist ve genellikle Red Bull için en iyi pistlerden değil.

Takım, buradaki son galibiyetini 2013 yılında aldı ve geride kalan yıllarda sadece üç podyum elde edebildi. Diğer tarafta Mercedes, kazandığı 7 zaferle bu pisti en çok kazanan üç takımdan biri konumunda yer alıyor.

Fransa'dan bu yana podyuma çıkamayan ve son yarışlarda hem kötü performans sergileyen, hem de şanssızlıklar yaşayan Sergio Perez, Monza'nın kendilerine uygun olmasını beklemiyor.

Perez şöyle konuştu: "Zandvoort'ta daha iyi bir sonuç alamamış olmak üzücü çünkü podyuma çıkabilecek hıza kesinlikle sahiptik. Takım için çok fazla puan toplayabilirdik."

"Pistte sürüş yapmak çok keyifliydi ve her geçiş hamlesi sınırda olsa da rakiplerimle savaşmaktan gerçekten keyif aldım! Şimdi Monza'yı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Monza, herkesin birbirinin hava koridoruna girmek için çaba gösterdiği benzersiz bir pist. Eğer doğru şekilde yaparsanız, her şeyi değiştirebilir ancak önceki yıllarda gördüğümüz üzere her şeyi daha da karmaşıklaştırabilir. Bu yüzden doğru yapmak önemli olacak."

"Mercedes'in sahip olduğu düzlük hızı nedeniyle Monza'nın bizim için en güçlü pist olacağını düşünmüyorum fakat umarım mücadelenin içerisinde olabiliriz."

Sprint sıralama yarışı formatının ikincisinden neler beklediği sorusuna Perez, "Sprint sıralama formatı ile daha iyi ve daha basit bir hafta sonu geçirmeyi umuyorum."

"Bunu denediğimiz son yarış Silverstone'daydı ve hafta sonumuzu mahveden bir hata yaptım."

"Planlandığı gibi gitmedi. Bu nedenle şimdi yeni bir başlangıç ​​yapmayı ve nasıl gideceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images