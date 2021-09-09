Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Perez: "Monza, Red Bull için en güçlü pist olmayacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, düşük yere basma gücü pisti olan Monza'nın kendileri için daha zor geçmesini bekliyor.

Perez: "Monza, Red Bull için en güçlü pist olmayacak"

Monza, yapısı gereği uzun düzlüklerden oluştuğu için, düşük yere basma gücü kullanılan bir pist ve genellikle Red Bull için en iyi pistlerden değil.

Takım, buradaki son galibiyetini 2013 yılında aldı ve geride kalan yıllarda sadece üç podyum elde edebildi. Diğer tarafta Mercedes, kazandığı 7 zaferle bu pisti en çok kazanan üç takımdan biri konumunda yer alıyor.

Fransa'dan bu yana podyuma çıkamayan ve son yarışlarda hem kötü performans sergileyen, hem de şanssızlıklar yaşayan Sergio Perez, Monza'nın kendilerine uygun olmasını beklemiyor.

Perez şöyle konuştu: "Zandvoort'ta daha iyi bir sonuç alamamış olmak üzücü çünkü podyuma çıkabilecek hıza kesinlikle sahiptik. Takım için çok fazla puan toplayabilirdik."

"Pistte sürüş yapmak çok keyifliydi ve her geçiş hamlesi sınırda olsa da  rakiplerimle savaşmaktan gerçekten keyif aldım! Şimdi Monza'yı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Monza, herkesin birbirinin hava koridoruna girmek için çaba gösterdiği benzersiz bir pist. Eğer doğru şekilde yaparsanız, her şeyi değiştirebilir ancak önceki yıllarda gördüğümüz üzere her şeyi daha da karmaşıklaştırabilir. Bu yüzden doğru yapmak önemli olacak."

"Mercedes'in sahip olduğu düzlük hızı nedeniyle Monza'nın bizim için en güçlü pist olacağını düşünmüyorum fakat umarım mücadelenin içerisinde olabiliriz."

Sprint sıralama yarışı formatının ikincisinden neler beklediği sorusuna Perez, "Sprint sıralama formatı ile daha iyi ve daha basit bir hafta sonu geçirmeyi umuyorum."

"Bunu denediğimiz son yarış Silverstone'daydı ve hafta sonumuzu mahveden bir hata yaptım."

"Planlandığı gibi gitmedi. Bu nedenle şimdi yeni bir başlangıç ​​yapmayı ve nasıl gideceğini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"

Önceki haber

Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"

2 s
2
Formula 1

Wolff: "Şampiyonluk savaşının şiddetti daha da artacak"

1 s
3
Formula 1

Perez: "Monza, Red Bull için en güçlü pist olmayacak"

6 dk
4
GENEL

Formula 1 ve Motorsport Network Dünyanın en büyük F1 anketini sunar

19 s
5
Formula 1

Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"

46 dk
Son Haberler
Perez: "Monza, Red Bull için en güçlü pist olmayacak"
F1

Perez: "Monza, Red Bull için en güçlü pist olmayacak"

6dk
Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"
F1

Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"

46dk
Aston Martin, Monza'da James Bond filmi için 007 logolarıyla yarışacak
F1

Aston Martin, Monza'da James Bond filmi için 007 logolarıyla yarışacak

1 s
Wolff: "Şampiyonluk savaşının şiddetti daha da artacak"
F1

Wolff: "Şampiyonluk savaşının şiddetti daha da artacak"

1 s
Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"
F1

Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"

2 s
Son Videolar
Autodromo Nazionale di Monza'da sanal bir tur 01:34
Formula 1
10 s

Autodromo Nazionale di Monza'da sanal bir tur

Bottas Alfa'ya, Russell Mercedes'e - Bu, Formula 1 için ne anlama geliyor? 14:34
Formula 1
10 s

Bottas Alfa'ya, Russell Mercedes'e - Bu, Formula 1 için ne anlama geliyor?

George Russell, 2022'de Mercedes'e geçiyor 01:19
Formula 1
7 Eyl 2021

George Russell, 2022'de Mercedes'e geçiyor

#ThinkingForward - Mattia Binotto 18:41
Formula 1
7 Eyl 2021

#ThinkingForward - Mattia Binotto

Max Verstappen ev yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini kazandı 02:05
Formula 1
7 Eyl 2021

Max Verstappen ev yarışı olan Hollanda Grand Prix'sini kazandı

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist" İtalya GP
Formula 1

Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"

Wolff: "Şampiyonluk savaşının şiddetti daha da artacak" İtalya GP
Formula 1

Wolff: "Şampiyonluk savaşının şiddetti daha da artacak"

Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum" İtalya GP
Formula 1

Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Şu anda sporda uzun süre kalmayı düşünmüyorum"

Wolff: "Şampiyonluk savaşının şiddetti daha da artacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Şampiyonluk savaşının şiddetti daha da artacak"

Perez: "Monza, Red Bull için en güçlü pist olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Monza, Red Bull için en güçlü pist olmayacak"

Formula 1 ve Motorsport Network Dünyanın en büyük F1 anketini sunar
GENEL GENEL

Formula 1 ve Motorsport Network Dünyanın en büyük F1 anketini sunar

Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Hollanda GP’de "sol elle" kalkış yapmak zorunda kalmış

Bottas: "Mercedes bana bir yıllık kontrat teklif etseydi kabul etmezdim"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Mercedes bana bir yıllık kontrat teklif etseydi kabul etmezdim"

Zhou'nun sponsorları, Alfa Romeo koltuğu için 30 milyon euro ödemeye hazır
Formula 1 Formula 1

Zhou'nun sponsorları, Alfa Romeo koltuğu için 30 milyon euro ödemeye hazır

Son Haberler

Perez: "Monza, Red Bull için en güçlü pist olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Monza, Red Bull için en güçlü pist olmayacak"

Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Monza, Mercedes'e daha iyi uyan bir pist"

Aston Martin, Monza'da James Bond filmi için 007 logolarıyla yarışacak
Formula 1 Formula 1

Aston Martin, Monza'da James Bond filmi için 007 logolarıyla yarışacak

Wolff: "Şampiyonluk savaşının şiddetti daha da artacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Şampiyonluk savaşının şiddetti daha da artacak"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.