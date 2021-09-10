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Perez: "Monza pisti sürüş tarzıma uyuyor"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu yapılacak Monza yarışında güçlü olmayı bekliyor çünkü pistin kendi tarzına uyduğunu düşünüyor.

Perez: "Monza pisti sürüş tarzıma uyuyor"

Perez kariyeri boyunca katıldığı 12 Monza yarışının 10'undan puanla ayrıldı ve son yedi Monza yarışından yedisinde puan alıp, 2012'de ikinci olarak podyuma çıkmayı başardı.

Red Bull'la katılacağı ilk Monza yarışı hakkında konuşan Perez, "Monza son yıllarda benim için iyi bir pist oldu. Geçmişte burada podyuma çıktım ve bu pistin sürüş tarzıma uygun olduğunu düşünüyorum."

"Burada her zaman iyi bir aracım oldu ancak sonuç anlamında her zaman daha fazlasını elde edebilirsiniz. Bu yüzden özellikle sprint sıralama yarışında her şeyin sorunsuz gitmesini ve basit bir hafta sonu geçirip, podyuma geri dönebilmeyi umuyorum." dedi.

Sürüş tarzına uygun derken neyi kastettiği sorusuna Perez, "Monza'da düşük yere basma gücüne sahip araçlarla yarışıyoruz. Bu yüzden araç frenlemede ve hızlanmada çokça kayıyor. Bu yüzden de lastiklere oldukça fazla zarar verebilirsiniz. Bu da benim güçlü olduğum yönlere uyuyor." dedi.

Perez, Zandvoort'ta kendisi için ters giden pek çok şey olduğunu düşünüyor.

"Son yarış Zandvoort'a baktığımızda, yanlış giden ve nihai sonucu etkileyen pek çok şeyin birleşimi vardı. Yani bizim açımızdan yanlış giden pek çok şey vardı. Neyi yanlış yaptığımızı biliyoruz, bunun hakkında konuştuk, bundan dersler çıkarıyoruz ve yolumuza bakıyoruz."

"Zandvoort pistinde geçiş yapmak çok zor olduğu için gerçekten çok maliyetli oldu. Hem cumartesi hem de pazar en iyi araca sahip olduğumuz için büyük bir fırsat kaçtı. Fakat öbür yandan yeni motora geçtik. Şimdi sezonunun geri kalanına odaklandık ve her yarışı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Son olarak bu hafta sonu Mercedes'in iyi olacağı görüşünde.

"Burada Mercedes'in çok ama çok güçlü olmasını bekliyoruz. Ayrıca bu sezon tüm gridin ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında bazı sürpriz olabilir. Sıralama turlarındaki farkların çok yakın olacağını ve mümkün olan en iyi turu bir araya getirmenin çok önemli olacağını düşünüyorum."

"Üçüncü bölüme kalmaya çalışırken, insanların birbirlerinin hava koridoruna girmeyi hedefleyeceğini ve bu yüzden birbirimize yakın olmaya çalışacağımız için biraz karışıklık olabileceğini düşünüyorum. Bence son bölüm de çok yoğun geçecek." yanıtını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B track walk on bicycles

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B track walk on bicycles

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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