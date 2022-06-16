Perez, Montreal'de Bakü performansını telafi etmek istiyor

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Meksikalı sürücü, Bakü hafta sonunda aslında iyi performans göstermesine ve sıralama turlarında ikinci olmasına rağmen yarışta beklentilerin altında kalmıştı.

Perez, liderliği almasının ardından arayı çok fazla açamadı ve sonrasında lastik aşınması yaşamaya başladı. Verstappen bu durumdan faydalandı ve Perez'in ardına geldi. Bunun üzerine Red Bull, takım emri vererek Verstappen'i öne taşıdı.

Perez, yarışın ardından verdiği demeçte, takım emri olmasaydı da Verstappen'i arkasında tutamayacağını söylemişti.

Montreal yarışı öncesinde bir başka açıklama daha yapan Meksikalı sürücü, bu hafta sonu ortaya koyacağı performansla Bakü'yü unutturmak istediğini söyledi.

Perez şöyle dedi: "Takım için harika bir dönemde Montreal'e gidiyoruz. Bakü'den mümkün olan en yüksek puanla ayrılmak takım adına harikaydı ve bizi her iki şampiyonada da mücadelenin içerisinde tuttu."

"Yarış benim için gerçekten sinir bozucuydu fakat hayal kırıklığı yaşadığınız bir günde ikinci olup, en hızlı turu atıyorsanız, aslında bunun çok da kötü bir gün olmadığını söyleyebilirsiniz."

"Aracımız cadde pistlerinde gerçekten iyi performans gösteriyor. Bu yüzden bu hafta sonu bir başka güçlü performans daha gösterip, momentumu en üst seviyede tutmak istiyoruz."

"Bu hafta sonu mümkün olan en iyi sonucu almak adına mühendislerimle beraber Bakü'deki yarışı dikkatlice analiz edeceğim ve durumu telafi etmeye çalışacağım."

"Kanada'ya döndüğüm için mutluyum. Bu pisti seviyorum ve bu kez burada gerçekten rekabetçi bir araca sahip olmam harika."

"Eğlenceli bir hafta sonu olacağına eminim."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool