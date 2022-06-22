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Perez, Montreal'daki kaza sonrası boyun ağrısıyla boğuşuyor

Sergio Perez, Montreal'deki kazadan sonra boynunda kasılmalar ve ağrı olduğunu, şu anda bunun üzerinde çalıştığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez, Montreal'daki kaza sonrası boyun ağrısıyla boğuşuyor
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Monako ve Bakü'deki iki güçlü yarışın ardından şampiyonada ikinci sıraya kadar yükselen Sergio Perez için işler Montreal'de tersine döndü.

Islak zeminde gerçekleştirilen sıralama turlarında aracının kontrolünü kaybederek kaza yapan Perez, 13. sıradan başladığı yarışta, vites kutusu sorunuyla yolda kaldı.

Bu yıl ikinci kez yarış dışı kalan Perez, şampiyonada 46 puan geriye düşmüş durumda ve mevcut durumdan ötürü epey hayal kırıklığı yaşıyor.

Ayrıca Perez, cumartesi günü yaşadığı kazanın ardından boynundan sakatlandığını dile getirdi.

Perez, Fox Sports'a şöyle dedi: "Bu kadar kötü bir günün ardından yeni haftaya başlamak her zaman için zordur... Fakat iyiyim, boynum iyileşiyor."

"Boynumda kazadan sonra hissetmediğim güçlü bir ağrı ve kasılma oldu. Canımı çok yakmaya başladı ama genel olarak iyiyim, her şey yolunda."

Sergio Perez, Red Bull Racing Driver Parade

Sergio Perez, Red Bull Racing Driver Parade

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Şu anda boynumdaki ağrı üzerinde çalışıyoruz ve egzersiz yapmıyorum. Silverstone'da %100 hazır olmak için boyun terapisi yapıyorum."

Perez, yolda kalmasına neden olan problemin "vites kutusu" olduğunu doğrularken, bunun hayal kırıklığı yarattığını gizlemedi.

"Bu bir vites kutu problemiydi. Aslında bu vites kutusunun son yarışıydı. Sınıra gelmişti ve ne yazık ki bozuldu."

"Her zaman farklı sebeplerle ortaya çıkan bu sorunları çözmek gerekiyor. Bu yıl yaşadığımız tüm dayanıklılık sorunları farklıydı. Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz. Kaybedilen bu puanlar hiç şüphesiz şampiyona için epey pahalıya patlıyor."

Sorunun cumartesi günkü kazayla ilgili olup olmadığı sorusuna Perez, "Hayır, bu sorunun benim kazamla ilgisi yok. Vites kutusu ömrünün sonundaydı."

"Bu tür durumla iyi şekilde kontrol etmemiz gerekiyor. Dayanıklılık sorunları nedeniyle yarış dışı kalmak çok acı verici." cevabını verdi.

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