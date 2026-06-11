Perez: "Monako'da yarış sonrası aldığım ceza her şeyi tatsız hale getirdi"
Sergio Perez, Cadillac'ın Formula 1'deki ilk puan fırsatını kaçırmasının ardından yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.
Sergio Perez, Cadillac Racing
Fotoğraf: Sona Maleterova / Getty Images
Sergio Perez, Monako'da damalı bayrağı ilk 10 içerisinde görmeyi başarsa da yarış sırasında aldığı ikinci ceza olan 10 saniyelik zaman cezası sonrası 15. sıraya geriledi. Böylece Perez'in yerine Aston Martin pilotu Fernando Alonso sezonun ilk puanını elde etti.
İspanya Grand Prix'si öncesinde medyaya konuşan Perez şunları söyledi: "Karmaşık duygular içerisindeydim."
"Açıkçası inanılmaz bir yarış geçirdik. Yarış boyunca yaşananlar ve karşımıza çıkan olaylar düşünüldüğünde, hayal edebileceğiniz her türlü sorunla karşılaştık."
"Daha sonra yarış bize bir fırsat sundu ve biz de buna her şeyimizle tutunduk. Ancak ne yazık ki yarışın sonunda aldığım ceza her şeyi biraz tatsız hale getirdi."
Meksikalı pilot, yarış başlangıcında ve kırmızı bayrak sonrası yeniden verilen startta hatalı grid pozisyonu gerekçesiyle iki ayrı ceza aldı.
İlk hata çok daha ciddi kabul edildi ve Perez, 18. sıra yerine Gabriel Bortoleto'nun boş kalan 16. sıra grid alanına yerleştiği için geçiş cezası aldı. Ancak daha hafif görünen ikinci hata, sonuç açısından çok daha pahalıya mal oldu.
Sergio Perez, Cadillac MAC-26
Fotoğraf: Erik Junius
Perez şöyle devam etti: "İlk olay iletişim konusunda daha iyi çalışarak çözebileceğimiz bir durumdu."
"Ama elbette sorumluluğu üstleniyorum. Bir pilot olarak sürekli limitte sürmeye çalışıyorsunuz. İyi startlar alabilmemin nedeni her santimetreyi en iyi şekilde kullanmaya çalışmam."
"Lastiklerimi mümkün olduğunca sıcak tutmaya çalışıyorum. Her şeyi limitte yapmaya çalışırken sınırı biraz aşmış oldum."
"Yine de çıkarabileceğimiz çok fazla olumlu sonuç var."
Perez'in kullandığı MAC-26, start düzlüğünün ağaç gölgeleri altında kalan bölümünde yer alıyordu. Bu durum sürücülerin grid ceplerini net şekilde görmesini zorlaştırıyordu.
Perez, yaşanan karışıklığı şu sözlerle açıkladı: "Ortada karmaşık bir durum vardı, durumu kamera görüntülerinden kontrol etmeye çalıştıklarında bile net göremediler çünkü üst tarafta bir ağaç vardı ve üzerime ciddi bir gölge oluşuyordu."
"Bu nedenle grid cebinin sınırlarını net olarak göremedim."
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