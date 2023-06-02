Perez: "Monako'da olanları geride bıraktım"

Monako'da kariyerinin en kötü hafta sonlarından birini geçiren Perez, sıralama turlarının ilk bölümünde yaptığı kaza nedeniyle yarışa en son sıradan başlamak zorunda kaldı.

Monte Carlo'nun geçişe elverişsiz caddelerinde arka sıralardan kurtulamayan ve mücadeleyi puansız kapatan Perez'in birkaç da hata yaptığını düşünürsek, hızlıca İspanya'ya geldiği için mutludur.

Hafta sonunu değerlendiren Perez, "Formula 1 benim tutkum ve bunun için yaşıyorum. Dolayısıyla bu durum çok acı veriyor, nitekim çok çalışıyorsunuz ve tüm takımınızı hayal kırıklığına uğratmış gibi hissediyorsunuz."

"Ama artık bu geride kaldı. Bir hata yaptıktan sonra kendimize bakmalı ve sorumluluk almalıyız."

"Temel olarak, muhtemelen işleri biraz daha kolaylaştırmam gerektiğini öğrendim. Son saniyede zaman turu atmaya karar verdik, hemen önümüzde dikkat dağıtan bir Alpine bulunmaktaydı ve frenlemede arka taraftan ciddi rüzgar geliyordu."

"Geriye dönüp baktığımızda, bir dahaki sefere Monako'da bu tür kararları son dakikada almamak bize yardımcı olacaktır."

"Ancak her şeyden önemlisi, durumu önceden tahmin etme konusunda daha iyi bir iş çıkarmalıydım." ifadelerini kullandı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Alessio Morgese

Şampiyonada takım arkadaşı Max Verstappen'in 39 puan gerisine düşen Perez buna rağmen halen şampiyonluk mücadelesinde olduğunu düşünüyor.

Bu düşüncesinin sebebi sorulan Perez, "Çünkü hızlıyız."

"Eğer kaza olduğunda yarım saniye geride olsaydım, o zaman daha fazla endişelenirdim. Ancak olumlu olan şey, bazı hataları tolere edecek hıza sahip olmamız."

"Şimdilik daha çok hafta sonlarına odaklanmış durumdayım ve bu hafta sonu kazanmak istiyorum. Daha fazla zafer kazanmak istiyorum."

"Sezonun başından beri Max'le öyle ya da böyle eşleşebildim, bazen iyi bazen kötü"

"Max ile takım arkadaşlığı muhtemelen en ideal olmayan senaryo, nitekim kendisi şu an form anlamında en iyi sürücü -yine de onu yenmenin mümkün olduğuna inanıyorum." dedi.