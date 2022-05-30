Perez: "Monako'da kazanmak benim için rüya gibi"

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Meksikalı pilot, geçen hafta sonu Monako Grand Prix'sini kazanmayı başardı ve kariyerinin üçüncü zaferini elde ederken, Monako'da ilk zaferini almış oldu.

Perez daha önce Monako'da güçlü yarışlar çıkarmıştı ve bu hafta sonu güçlü olması bekleniyordu. Fakat Meksikalı sürücü, fırsatları çok iyi değerlendirdi ve galibiyete ulaşarak beklentilerin üzerine çıktı.

Yarışın ardından konuşan Perez, galibiyetiyle ilgili şöyle dedi: "Monako'da kazanmak her sürücünün hayalidir ve artık bu zafere sahip olduğumu düşünmek inanılmaz bir his."

"Tüm hafta sonu hızlıydık, çalışmaya devam ettik ve doğru stratejiyle başarılı olabileceğimizi biliyorduk."

"İnanılmaz bir gündü ve takım için çok mutluyum. Umarım ülkem benimle gurur duyar. Monako'da kazanmak hayatınızda pek sık yapabileceğiniz bir şey değil. Bu ilk galibiyet benim için çok özel."

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"Bunun Formula 1'deki en önemli başarılarımdan birisi olduğunu düşünüyorum. Monako'yu kazanmak rüya gibi. Formula 1'e gelip, Monako'da ilk kez yarıştığınızda bir gün burayı kazanmayı hayal edersiniz. Bu açıdan ne söylesem bilmiyorum."

"Dediğim gibi, bugün benim için çok büyük bir gün. Bu hafta sonu Pedro Rodriguez'in kaskıyla yarıştım ve eminim burada olsaydı, başardığımız şeylerle gurur duyardı."

Perez, sıralama turlarındaki kazanın ardından bu zaferi elde ederken, bu konuyla ilgili soruya da şöyle yanıt verdi. "Sıralama turlarından sonra büyük hayal kırıklığı yaşamıştım ve şu anda durum tamamen değişmiş durumda."

"Formula 1 böyle bir şey. Saniyeler içinde bir taraftan diğerine gidiyorsunuz. Bugün gerçekten keyif alınacak bir gündü. Geleceği çok fazla düşünmüyorum, şu ana odaklanıyorum ve bugün gerçekten benim için büyük bir gün."

Perez, kırmızı bayrak sonrası sert yerine orta lastiği seçerek hata ettiklerini kabul ediyor.

"O noktada yarışın hareketli startla başlayacağını tahmin ediyorduk. Bu yüzden de bizi kısa bir yarış bekliyordu. Yine de buradaki tur çok kısa ve çok fazla tur tamamlamamız gerekiyor. Eminim en başa dönseydik, yarış için farklı bir lastik tercih ederdik."

Sıradaki yarış Bakü'de yapılacak ve Perez geçen yıl beki de en iyi yarışlarından birisini burada çıkarmıştı.

"Geçen yıl takımla ilk zaferimi orada elde etmek çok özeldi. Takımla yaptığım başlangıç benim için hiç kolay değildi. Bu açıdan Red Bull ile ilk zaferimi orada elde etmek harikaydı."