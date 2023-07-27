Perez: "Monako kazası güvenimi etkiledi, ilk yarıda çok puan kaybettim"
Red Bull pilotu Sergio Perez, sezonun ilk yarısında çok fazla puan kaybettiğini kabul ediyor fakat Monako GP'de yaptığı kazanın güvenini sarstığını belirtiyor.
Meksikalı pilot bu yılki ilk dört yarıştan ikisini kazandı ancak şampiyon olma hayalleri, sonraki yarışta yaşananların ardından kısa süre içerisinde azaldı.
Perez, Monako'daki sıralama turlarının ilk bölümünde kaza yaptı ve Macaristan'dan önceki beş yarışın hiçbirisinde Q3'e kalamadı.
Belçika GP öncesi konuşan Perez, Monako GP'nin güvenini sarstığını kabul etti.
Perez, Belçika Grand Prix'si öncesinde yaptığı açıklamada, "Monako'dan sonra kesinlikle biraz güven kaybı yaşadım çünkü kazanın oluş şekli nedeniyle araca olan güvenimi biraz kaybettim. Bu da beni geriye götürdü."
"Bir psikoloğum var, bu üzerinde çalıştığım bir şey."
"Fakat spor böyle bir şey. İyi anılar olabiliyor ama kötüleri de var. Red Bull'da yarıştığınızda baskı her zaman daha yüksek oluyor."
"Kötü bir seans geçirdiğiniz anda hemen geleceğinizle ilgili sorulara cevap vermek zorunda kalıyorsunuz."
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Motorsport Images
"Durum böyle fakat iyi bir yerde olduğum için şanslıyım. Tek yapmam gereken işimden keyif almaya ve hafta sonunun tadını çıkarmaya odaklanmak." dedi.
Perez, F1 kariyerinde daha önce de benzer iniş çıkışlar yaşayıp yaşamadığı sorusuna şu yanıtı verdi: "Daha önce de yaşadım."
"Bu işler böyle gidiyor. O kadar küçük ayrıntılar üzerinde çalışıyoruz ki bazen podyuma çıkmanızı ya da puan almanızı engelliyor."
"Fakat bu yarışları evde seyredenlerin her zaman anlamadığı bir şey, yarışlarda ne kadar çok detayın yer aldığını bilmiyorlar."
"Oysa harika bir yarış ya da çok kötü bir yarış arasındaki farkı yaratan şey bu."
"F1'deki her sürücünün başına gelebilir."
Perez, sezonunun ilk yarısının takım için iyi geçtiğini de ekliyor.
"Takım sezonun ilk yarısını harika geçirdi. Sezonun kalanını da aynı şekilde geçirmek harika olacak."
"Kendi açımdan az önce de dediğim gibi dört-beş yarışta iyi sonuçlar alamadım ve bu nedenle çok fazla puan kaybettim. Sezonun ikinci yarısında, mümkün olduğunca çok puan kazanmak için en iyi formumu yeniden kazanmak istiyorum."
"Sezon başından bu yana aracımız değişti. Barselona'da denge istediğim gibi değildi ancak son dönemde ilerleme kaydettik ve bu sorunu çözdük."
"Son birkaç yarışta iyi bir yarış temposuna sahiptim ama sıralama turlarında geride kaldım."
"Sezon boyunca her zaman birkaç kötü yarış fakat asıl önemli olan Abu Dhabi'den sonra sahip olacağımız sonuç olacak."
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