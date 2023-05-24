Perez, Monako GP'yi yeniden kazanmak istiyor
Son Monako GP galibi Sergio Perez, bu hafta sonu yapılacak yarışta bu başarıyı tekrarlama hedefinde.
Geçen yıl sıralama turlarının son bölümünde spin atan ve lastik bariyerlere çarpan Sergio Perez için Monako GP hafta sonu pek de kusursuz geçmemişti.
Fakat yarışa üçüncü sıradan başlayan Perez, pazar günü doğru strateji ve şansın yardımıyla liderliği almayı başardı.
Sonrasında tüm baskıya rağmen yerini korudu ve kariyerinin ilk Monako GP zaferini aldı. Meksikalı sürücü şimdi ikinci zaferinin peşinde.
Sözlerine Emilia Romagna GP hafta sonu hakkında konuşarak başlayan Perez, "Düşüncelerim İtalya'daki sel felaketinden etkilenen herkesle birlikte."
"Bazen yarış önemli olmaktan çıkar, sonuçta herkesin güvenliği ana önceliktir."
"Sırada Monako yarışı var ve bir hafta dinlediğim için oraya gayet formda gidiyorum. Burası her sürücünün kazanmak istediği bir yarış. Geçen sezon bunu başardığım için şanslıydım."
"Bu beni tekrar podyumun en üst basamağında yer almak adına daha aç gele getiriyor."
"Burada hava şartları zor olabilir, bu da araçtaki her anı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiği anlamına geliyor."
"Pazar günü kazanma şansımız olmasını istiyorsak doğru ayarı bulmamız ve iyi bir sıralama turları geçirmemiz çok önemli."
"Bu piste geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Orada sürüş yapmak çok eğlenceli." dedi.
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