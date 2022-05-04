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Formula 1 / Miami GP Haberler

Perez: "Miami'deki en büyük zorluk, yere basma gücü seviyesini belirlemek olacak"

Red Bull pilotu Sergio Perez, uzun düzlükleri ve yavaş bölümleri içeren Miami'de doğru yere basma gücü seviyesini seçmenin kolay bir iş olmayacağını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez: "Miami'deki en büyük zorluk, yere basma gücü seviyesini belirlemek olacak"
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Miami, bu yıl Formula 1'e ilk kez ev sahipliği yapacak ve pistte iki kilometrelik uzun bir düzlüğün yanı sıra üç DRS bölgesi olacak.

Aynı zamanda pistte yavaş bölümler de var ve bundan ötürü takımların tamamen düşük yere basma gücü seçmesi beklenmiyor.

Sergio Perez'e göre hafta sonunun en büyük zorluğu tam olarak bu olacak.

Perez, "Bu hafta Miami'ye gideceğim için çok heyecanlıyım."

"Formula 1'in Amerika'daki varlığını giderek daha da artırması harika, ki burası benim evime daha yakın. Belki bir gün orada yaşayabilirim!"

"Amerika, Formula 1 için harika bir pazar ve eminim yarışta çok sayıda Latin Amerikalı ve Meksikalı taraftar olacak, bu yüzden umarım çok fazla destek görürüm. "

"Takım için hem pistte hem de pist dışında çok önemli bir yarış olacak."

"Bu tarz yarışları yönetmek takım adına daha zor olsa da, hem Max ve benim tamamen sürüşe odaklanabildiğimizden emin olmak için inanılmaz bir iş çıkarıyorlar."

"Piste gelirsek, kendisi simülatörde eğlenceli görünüyor ve bu, çok uzun düzlükleriyle potansiyel olarak mücadele için iyi bir yer olabilir. Ayrıca takımlar için en büyük zorluğun yere basma gücü seviyesini seçmek olacağını düşünüyorum."

"Artık her hafta sonu pole pozisyonu ve podyumlar için savaşıyorum, bu da zorlamaya ve odaklanmaya devam etme konusunda bana büyük bir motivasyon sağlıyor."

"Her hafta sonu daha fazlasını istiyorum ve Miami'de neler yapabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

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