Perez: "Miami F1 pistinin yüzeyi şaka gibi"

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Antrenmanlar ve sıralamalar boyunca pilotlar, yarış çizgisi dışının hiç yol tutuşuna sahip olmadığını deneyimlediler.

Normalde pistin yapısının çok heyecanlı bir yarışa müsade etmesi bekleniyordu ancak yarış çizgisi dışının kaygan olması nedeniyle bu konuda endişeler ortaya çıktı.

Autosport'a konuşan Perez, "En önemlisi pist yüzeyinin şaka gibi olması. Yarın yarışmak zor olacak. Böylesi bir durum içerisinde olduğumuz için hata yapan pilotlar olacak." dedi.

Perez'in dışında Fernando Alonso da pist yüzeyinin F1 standartlarında olmadığını söylerken, Lando Norris pistin yeteri kadar iyi olmadığını ifade etti.

Alonso, "Yarış çizgisi dışına çıkmak hâlâ çok zor. Yarış çizgisi dışında çok fazla kir var, bu yüzden zor olacak. Dün, pist asfaltının F1 standartlarında olmadığını söylemiştik."

"Bu konuda bir şey yapamayız. Bu hafta sonu gösteriyi sunmalıyız ancak gelecek sene bu konuda değişiklik yapılmalı. Bu şekilde yarışmak çok zor." dedi.

A view of the track Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Daniel Ricciardo, "Sonunda tek bir çizgide kalmanız gerekiyor. Aksi taktirde artık pist üstünde kalamıyorsunuz."

"Bu şekilde iyi bir mücadele olması yerine, tek yönlü bir yarış olacak gibi çünkü pist üstünde tek bir seçenek var. Pist yüzeyini sevdiğimi söyleyerek yalan konuşamam." dedi.

Norris, "Yarış çizgisinde yol tutuşu fena değil, makul seviyede. Hava çok sıcak, bu yüzden daha da kötü hissediyorsunuz. Ancak gerçek şu ki yarış çizgisi dışı gerçekten berbat."

"Yarışmaya geliyoruz ve burada çok fazla taraftar var. Herkes harika bir yarış bekliyor. Pisti hazırlarken daha önce gerçekten denenmemiş bir şey denemişler ancak bunun sonucunda böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz."

"Herkesin tam olarak aynı olmasını istemiyorsunuz, her pistin aynı olmasını istemiyorsunuz. Farklılıkları seviyoruz ve yarışların benzersiz olmasını istiyoruz."

"Ancak bu kadar çok beklenti varken ve iyi bir yarış olmasını isterken, bizden iyi bir şekilde yarışmamızı, güzel bir eğlence olmasını isterken pist yüzeyi bu şekilde oluyor..."

"Yeteri kadar iyi değil çünkü onların talep ettikleri şeyleri yapamıyoruz. Pist üstünde iyi bir gösteri sunamıyoruz. Yarışamıyoruz. Bu kötü bir durum ve bizim hatamız değil." dedi.

Jeddah Street Circuit last corner detail Photo by: Motorsport Images

Norris, Cidde'dekine benzer bir asfalt yüzeyi olsaydı Miami'de çok heyecanlı bir yarışın olabileceğini düşünüyor.

Norris, "Suudi Arabistan'daki gibi bir yüzey olsaydı - orası genel olarak çok yüksek yol tutuşuna sahipti ve yüksek sıcaklıkta dayanıyordu - o zaman herkes pazar günü oldukça heyecan verici bir yarış geçirme konusunda heyecanlı olurdu."

"Çünkü o şekilde olursa genişten dönebilir, farklı çizgilere çıkabilir, alternatif çizgiler deneyebilir, her şeyi yapabilirsiniz. Ancak burada herkes tek bir çizgiyi takip ederek takılı kalacak ve bu şekilde yarışmak her zaman zor olur." dedi.