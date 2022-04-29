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Formula 1 Haberler

Perez, Miami etkinliğinde kaskını kaybetmiş

Sergio Perez, Red Bull'un Miami'de düzenlediği etkinlikte kaskını kaybettiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez, Miami etkinliğinde kaskını kaybetmiş
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Formula 1, 1950'li yılların sonundan bu yana ilk kez Miami'ye dönmeye hazırlanıyor. Miami GP'ye ev sahipliği yapacak olan bu yeni pist, Miami Gardens'daki Hard Rock Stadyumu'nun çevresinde kuruldu.

Pist artık neredeyse tamamlandı ve yarış gelecek hafta yapılacak.

Yakın zamanda Red Bull, çoğu zaman çeşitli ülkelerde yaptığı etkinliklerden birisini, Sergio Perez'le Miami'de gerçekleştirdi.

Red Bull'un eski araçlarından birisiyle Miami caddelerinde ve pistin bulunduğu konumda sürüş yapan Perez, oldukça keyifli bir gösteri düzenledi.

Fakat şimdi bu çekimlerin tamamen plana uygun gitmediği çünkü Perez'in kaskının kaybolduğu ortaya çıktı.

Miami pistiyle ilgili ilk düşünceleri sorulduğunda Perez, "Aslına bakarsanız birisi kaskımı aldı."

"Hâlâ o kaskı arıyorum. Şu ana kadar nerede olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Kimse bilmiyor. Umarım daha sonra bulabilirim." dedi.

Perez aynı zamanda şu ana kadar pisti gören birkaç pilot arasında yer alırken, bu pistte sürüş yapan tek isim konumunda.

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