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Formula 1 / Miami GP Haberler

Perez: "Miami eşsiz bir hafta sonu olacak"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Miami GP hafta sonunun tüm F1 dünyası için harika olacağı görüşünde.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez: "Miami eşsiz bir hafta sonu olacak"
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Miami, bu hafta sonu Formula 1'e ev sahipliği yapacak ve organizatörler, hafta sonunun eşsiz geçmesi için çok büyük bir çaba sarf ettiler.

Sürücüler buraya geçen hafta gelmeye başlarken, ilk etkinlikler pazartesi günü gerçekleşti. Son günler epey hareketliydi ve bu durum hafta sonunun tamamında devam edecek.

Sergio Perez, bunun F1 tarihinin en iyi hafta sonlarından birisi olacağını düşünüyor.

Forbes'e konuşan Perez, şöyle dedi: "Bence bu hafta sonu sahip olacağımız atmosfer, spor tarihinin en iyilerinden birisi olacak."

"Formula 1'de herkes hafta sonunun tadını çıkarıyor. Buraya gelen tüm taraftarlar, sürücüler, takım çalışanları ve diğer herkes keyif alıyor. Bu yarışlar gerçekten çok farklılar."

"Günümüzde sahip olduğumuz popülerlik seviyesi inanılmaz. Drive to Survive, spor için oldukça pozitif şeyler sağladı."

"Dünyaya sattığımız çok iyi ve güzel bir ürünümüz var. O kadar iyi çalışıyor ki insanlar ne kadar iyi bir spor olduğumuzun farkına varıyorlar."

Perez, hedefini ise oldukça yüksek belirlemiş durumda.

"Her hafta sonu kazanmak istiyorum. Asıl odak noktam her hafta sonu kazanmak."

"Bu yıl Max ile aramdaki farkın oldukça az olduğunu görebilirsiniz. Bu, takıma çok iyi adapte olduğumu gösteriyor. Birlikte çok iyi çalışıyoruz."

 "Tabii ki kişisel hedefim ve en büyük hayalim şampiyonluk kupasını almak. Bugün yarışmamın temel sebebi bu."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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