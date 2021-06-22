Perez, Mercedes'in stratejisini ve hızlı tur adımını nasıl engelledi?

Mercedes, iki pit stop stratejisine geçen Max Verstappen'in sondan bir önceki turda Lewis Hamilton'ı geçmesiyle Red Bull'a mağlup oldu.

Verstappen'in 32. turda ikinci kez pite gelmesinin ardından Mercedes hem Hamilton, hem de Valtteri Bottas'la tek pit stopa devam etti.

Hamilton ve Bottas bir noktada telsizden çift pit stop hakkında konuşsa da, geç pite gelen Perez'in bir tehdit olması, Mercedes'in iki pit stop konusunda iki kez düşünmesine neden oldu.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, "Ön tarafta 3 araç arasındaki mücadele yoğundu. Bu yüzden iki stopa geçme ya da tek pit stopla devam etme konusunda karar vermemiz gerekiyordu."

"İki pit stop bizim için tehlikeliydi çünkü bu durumda Perez önümüze gelecekti. Bugün yanlış bir durumdaydık."

"Perez önümüze çıkacak olmasaydı, en azından bir araçla iki pit stop denerdik. Bu sayede diğer Red Bull'u zor bir duruma sokabilirdik." dedi.

Yarışın başında rüzgar nedeniyle zorlanan Perez, ardından Bottas ile farkı stabil hale getirdi ve 6 ile 16. turlar arasında Bottas'tan sadece 0.2 sn yavaş kaldı.

Perez, orta lastiklerle Bottas'tan 7 tur daha fazla pistte kaldı. Perez, pitten çıktığında lider Verstappen'in 19 sn gerisinde 4. sıradaydı ancak daha yeni lastikleriyle Perez, Mercedes pilotlarıyla farkı her tur yarım sn civarında kapatıyordu.

Perez, yarışın son bölümünde Bottas'ı yakalayarak geçti ve 3. olarak art arda podyuma çıkmış oldu. Perez, kariyerinde ilk defa iki yarış üst üste podyum aldı. Perez, damalı bayrağı lider Verstappen'in 8.8, ikinci Hamilton'ın ise 6 sn gerisinde gördü.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C41 Photo by: Drew Gibson / Motorsport Images

Red Bull'un Takım Patronu Christian Horner, "Onun sakinleşmesi birkaç tur sürdü. Bunu başardıktan sonra liderlerin performansına ayak uydurabildi ve hatta Bottas ile farkı kapatmaya başladı."

"Böylece kendisi için daha iyi olacak stratejiyi oynamaya başladı. Birkaç tur daha olsaydı ya da Valtteri'den bir iki tur önce kurtulabilseydi, son turda Lewis'in hemen arkasında olabilirdi." dedi.

Wolff, Mercedes'in Perez'in pit stop aralığında olmasının çift pit stop konusunda işleri karıştıracağının farkında olduğunu kabul etti.

Wolff, "Çok uzakta değildi. Yarışın başında podyum mücadelesinde değildi ancak daha uzun süre gidebildiler ve böylece podyum için doğru stratejiye sahip olduklarını kanıtladılar." dedi.

Perez, yarışın bitmesine 4 tur varken Bottas'ı geride bıraktı. Bu, Mercedes'in Bottas'ı hızlı tur puanı için pite getirmesinin önünü açtı.

Ancak Mercedes, Bottas'a Perez'in pist dışına taşması nedeniyle ceza alması ihtimaline karşı onun 5 sn aralığında kalmasını söyledi. Perez'in Bottas'ı geçerken pist dışına taşması nedeniyle ceza alabileceği düşünülüyordu. Ancak hakemler Perez'in pist dışına taşarak avantaj kazanmadığı sonucuna vardılar. Bu arada Bottas yarışı Perez'in 5.8 sn gerisinde tamamladı.

Wolff, "Perez'in pist sınırları dışından geçiş yaptığı için ceza alabileceğini düşündük, bu yüzden ona 5 sn içerisinde kalmasını söyledik. O ceza ile hızlı tur arasında iyi bir denge kurmuştuk. Kumar oynadık ve kaybettik." dedi.