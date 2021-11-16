Perez: "Mercedes'in düzlük hızı nedeniyle kalan yarışlar zor olacak"

Brezilya, Mercedes'in bu yılki en güçlü yarışlarından birisiydi ve Lewis Hamilton, son sıradan başlamasına rağmen sprint yarışında beşinciliğe çıktı ve pazar günü zafere ulaştı.

İngiliz pilot bu performansı sayesinde şampiyonada Max Verstappen'le arasını 14 puana çıkardı ve aynı zamanda Mercedes - Red Bull farkı da açıldı.

Pazar günü gerçekleştirilen yarışta nispeten şanssız olan Sergio Perez, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü ve üç yarışlık podyum serisi sona erdi.

Mercedes'in bu güçlü performansı, sonraki yarışlar için endişe verici görünüyor ve Perez, pek umutlu konuşmadı.

Perez şöyle konuştu: "Doğruyu söylemek gerekirse onları yakalamayı başaramadım. Yarışta Lewis'i ardımda tutmaya çalıştım ama mümkün değildi. Bence Lewis, yarışta tamamen farklı bir sınıftaydı."

"Bottas'ın önündeydik ancak sanal güvenlik aracından faydalandı ve öne geçti. Bu yüzden ben şanssızken, onun için her şey yolunda gitti. Bence podyumu orada kaybettik. Normal şartlar altında podyumda olmalıydık."

"Lewis'i ardımda tutabilmek için Max'in DRS'sini kullanmak istesem de, bu gerçekten pek bir şeyi değiştirmezdi. Bizi her halükarda geçerdi."

"Podyumu kaybetmemiz üzüntü vericiydi. Yine de Ferrari ile arayı yeterince açıp, en azından hızlı tur denemesi yaptım, ki bu takım için önemli bir puan. Bu hafta sonu bundan daha fazlasını yapamazdık."

"Önümüzde gidilecek üç yarış ve yaşanabilecek çok şey var. Mercedes'in düzlük hızı gerçekten çok etkileyici. Bu, bizim dünyamızdan olamaz."

"Bu sebeple kalan yarışlar zor olacak ama yine de pek çok şey yaşanabilir. Artık Katar'a bakıyoruz ve zorlamaya devam edeceğiz. Umarım orada rekabetçi olabiliriz."

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images