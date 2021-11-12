Perez: "Mercedes - Red Bull mücadelesi, Brezilya GP'de de çok yakın olacak"

Meksika'da sıralama turlarında en iyi zamanı Mercedes yaptı ve yarışa birinci/ikinci sıralardan başladı. Ancak yarışta Max Verstappen liderliği aldı ve rahat bir galibiyet elde etti.

Artık Verstappen - Hamilton farkı 19 puan. Valtteri Bottas'ın puan alamaması, Sergio Perez'in üçüncülüğüyle birleşince, takımlar şampiyonasında Mercedes'le aradaki fark bir puana indi.

Perşembe günkü basın toplantısında konuşan Perez, Meksika'da ikinci olma şanslarının olduğunu ancak geçiş yapmanın kolay olmadığını belirtti.

Perez, "Hamilton'la olan savaşta pite belki de daha erken girmeliydik ama fırsat yoktu."

"Ferrari sürücülerinden biri pistteydi ve tam da Lewis'in pite girdiği turda pit stop yaptı. Burası pist üstü pozisyonunun önemli olduğu bir pist çünkü geçiş yapmak çok zor ve geçiş yapmak için lastiklerde büyük bir avantajınız olmalı."

"Lewis sonlara doğru biraz zorlandı ama sonra tempo yakalamayı başardı ve hiç şansım olmadı."

"Mercedes ile o kadar sıkı bir mücadele içindeyiz ki Abu Dhabi'ye kadar her puan çok büyük bir fark yaratacak. Minimum hedefim podyum. Her hafta sonu mümkün olduğunca mükemmel olmaya çalışmalıyız." dedi.

Brezilya sorulduğunda Perez, "Bence çok yakın olacak. Bunu zaten Meksika'da gördük, sıralama turlarında bizden daha güçlüydüler. Yarışta daha güçlüydük çünkü Max öne geçti. Bence önde kalsalardı, her şey çok farklı görünürdü. Bu yüzden yine çok yakın olacak ve kimin üstün taraf olduğunu göreceğiz." dedi.

Perez şu anda Valtteri Bottas'ın 20 puan ardında yer alıyor ve bu konuda, "Evet, arada biraz puan daha var. Önümüzde çok fazla yarış kalmadı ama durum hafta sonundan hafta sonuna değişebilir. Bu yüzden işimi yapmaya devam edeceğim. O zaman her şey mümkün." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images