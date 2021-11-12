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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Perez: "Mercedes - Red Bull mücadelesi, Brezilya GP'de de çok yakın olacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Brezilya'daki Formula 1 yarışı öncesi verdiği demeçte, Mercedes'le olan savaşlarının yine çok yakın olacağını söyledi.

Perez: "Mercedes - Red Bull mücadelesi, Brezilya GP'de de çok yakın olacak"
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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