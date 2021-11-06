Perez, Mercedes ile olan farka şaşırmış

Perez, üçüncü sıralama seansının sonundaki turunda, AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda'nın kontrolünü kaybetmesinin ardından kendisi de dışarı taştı ve turunu geliştirme fırsatını çöpe attı.

Konu hakkında konuşan Meksikalı pilot, "Yuki önümdeydi, ben de sanırım ona biraz fazla yaklaştım ve kontrolü kaybettim çünkü yüksek hızlı bir virajdan geçiyorduk ve önünüzde, size yakın bir araç olduğunda oradan geçmek çok zor."

"Ne yazık ki orada kontrolü kaybettim. Günün sonunda birkaç onda saniye daha hızlı gidebilirdim ancak Mercedes bugün biraz fazla güçlüydü." dedi.

Tsunoda ve Perez'in bu olayı, Perez'in hemen arkasında yer alan Red Bull pilotu Max Verstappen'in turunu da etkiledi. Perez konu hakkında şunları söyledi: "Evet, işe yaramadı. Yarın önümüzde uzun bir yarış olacak."

"Bence biraz hayal kırıklığına uğradık, çünkü antrenman seanslarının tamamında çok güçlü durduk ancak Mercedes her şeyi açtı. Çok hızlılardı."

Farka şaşırıp şaşırmadığı sorusuna ise Perez, "Evet, özellikle üçüncü sıralama seansında çok güçlülerdi, son turları ayrı bir seviyedeydi." yanıtını verdi.