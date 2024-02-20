Perez: "Mercedes içerisindeki dinamikleri izlemek büyüleyici olacak"

Hamilton bu ayın başlarında, 2025'ten itibaren kendilerinden ayrılarak Ferrari'ye geçeceğini duyurduğunda Mercedes'e büyük bir sürpriz yapmış oldu.

Hamilton spekülasyonların dikkatini dağıtmasını önlemek için bu haberi olabildiğince erken duyurmak istemiş olsa da, bu durum Mercedes ile çalışma şeklinin bundan sonra aynı olmayacağı anlamına geliyor.

Hamilton'ın gidişiyle birlikte takımın fikirlerinin Ferrari tarafından bilinmesinden korkulduğu için Hamilton'ın gelecekteki tüm teknik gelişmelerden uzak tutulacağı neredeyse kesin.

Perez'e göre böyle bir senaryo, özellikle de Mercedes'in rakiplerinden biriyle zorlu bir mücadeleye girmesi durumunda, bu yıl oldukça ilgi çekici olabilir.

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi hakkındaki düşünceleri sorulan Perez, "İlginç! Ama bundan da öte, bence dinamikleri dışarıdan izlemek ilginç olacak."

"Takım değiştiren bir sürücüye sahip olmak... Takımların bilgi paylaşımı konusunda ne kadar kıskanç olduğunu hepimiz biliyoruz. Lewis uzun yıllardır orada ve başka bir takıma çok fazla bilgi götürecek. Yani evet, dışarıdan izlenmesi gereken bazı ilginç dinamikler olacak." şeklinde konuştu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Perez'in, Mercedes'teki son yılında Hamilton için her şeyin yolunda gitmeyeceğine dair görüşlerine takım arkadaşı Max Verstappen de katıldı ve sezon başlamadan önce hamlesini kamuoyuna açıklamasının zamanlamasının ideal olmadığını söylüyor.

Verstappen, "Bu durum tüm ekibin yıl boyunca birlikte çalışmasını biraz daha zorlaştırıyor."

"Ama tabii ki herkes profesyonel, bu yüzden eminim bununla başa çıkabileceklerdir, çünkü birlikte çok fazla başarı elde ettiler. Ama tabii ki bazı toplantılara katılmanıza izin verilmeyecek." dedi.

Hamilton'ın Ferrari hamlesinin bazı kısa vadeli sorunları tetiklemesine rağmen Verstappen, Britanyalı pilotun kamp değiştirmeye hevesli olması halinde bunu yapmasının mantıklı olduğunu söyledi.

Verstappen, "Bizim açımızdan neden böyle bir karar verdiğinize dair dürüst bir değerlendirme yapamazsınız ama eğer bu hamlesinden memnunsa, o zaman gitmeli. Bence havalı görünecek."

"Ve elbette onlar için bunun başarılı olmasını umuyorum ama şu anda bunu bilemezsiniz." dedi.

Pilot pazarına etkisi

Hamilton'ın Ferrari'ye geçişi F1'de 2025 yılı için sürücü pazarını açtı ve Mercedes'te George Russell'ın yanında önemli bir koltuk boşalmış oldu.

Mevcut Red Bull sözleşmesi bu yılın sonunda biteceği için kendi geleceği belirsiz olan Perez, takımlar en iyi yetenekleri elde etmeye çalışırken F1 sürücü piyasasındaki aptal sezonun erken başlayabileceğini düşünüyor.

"Eminim ki sürücülerin çoğu yıl içinde işleri çok daha erken halletmek isteyeceklerdir."

"Ama bu sadece sizin yaklaşımınız. Ben kendi açımdan sadece harika bir yıl geçirmeye odaklanıyorum, gerisi her zaman kendiliğinden gelir. Performansınız yolunda gittiği sürece, gerisi her zaman kendiliğinden gelir."

"O yüzden bu konuda gerçekten endişeli değilim. Bu benim F1'deki 14. sezonum. Bu yüzden benim için ana hedefim pistte başarılı olmak."