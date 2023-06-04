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Perez: "Mercedes çok güçlüydü"

Red Bull pilotu Sergio Perez, Mercedes'in pazar günü çok güçlü bir tempo yakaladığını kabul ediyor.

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Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43, battles with Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, gerilerden başladığı yarışın ilk turlarında birden fazla pozisyon kazansa da, yarışı podyumda tamamlayamadı.

Meksikalı sürücü, Mercedes sürücüleriyle arayı kapattı fakat sonunda damalı bayrağı dördüncü sırada görebildi.

Yarışın ardından konuşan Perez, "Özellikle  ilk turda oldukça sabırlı olmamız gerekiyordu, gereksiz riskler almamak önemliydi."

"O andan sonra sadece [sabırlı olmakla] gerekiyordu ve ben de önüme bakmaya çalıştım. Sonrasında yükselsek de ne yazık ki George'un biraz gerisinde finiş gördük." dedi.

Mercedes'in hızına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Perez, "Bugün oldukça güçlülerdi. Yarış tempoları tüm yarış çok iyiydi."

"Podyumun benim için zor olacağını biliyordum ve mücadelemin George'la değil, Carlos'la olduğunu düşünüyordum."

"Sonrasında zaten George'un gerçekten güçlü olduğunu gördüm." cevabını verdi.

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