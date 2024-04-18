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Formula 1 Çin GP

Perez: "Melbourne'den sonra burada ufalanma sorununa daha iyi cevap verebiliriz"

Sergio Perez, Red Bull'un Avustralya'da yaşadığı sorunlarını çözdükten sonra Çin'deki ufalanma sorunuyla başa çıkmak için daha donanımlı olacağına inanıyor.

Filip Cleeren Oleg Karpov
Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull 2024'te de baskın takımı olmaya devam ediyor. Ancak Ferrari'nin Avustralya Grand Prix'sindeki yarış performansı daha az ikna ediciydi.

Melbourne'de yarışta, Ferrari'nin Red Bull'a göre biraz daha güçlü olmasındaki faktörün ön lastiklerdeki yüksek ufalanma olduğu düşünülüyor.

Max Verstappen'in erken yarış dışı kalması, karşılaştırma yapmanın çok daha zor olmasına neden oldu. Sergio Perez, Melbourne'de kalan tek Red Bull ile Ferrari'nin 1-2 yaptığı yarışta beşinci olabilmişti.

Şanghay, RB20'nin tam potansiyelini göstermekte yeniden zorlanabileceği başka bir pist olabilir. Düşük sıcaklıklar ve asfaltın durumuna ilişkin belirsizlik, lastik ufalanma sorununa neden olabilecek faktörler. 

2024'ün ilk sprint hafta sonu olması nedeniyle, takımların önünde doğru ayarları bulmak için sadece bir antrenman seansı olacak. Tüm lastik bileşenlerini denemek için zamanları olmayacak. Bu nedenle lastikler konusunda sınırlı verileri olacak.

Ancak Perez, Melbourne'de yaşadıkları sorundan çıkardıkları dersten sonra Milton Keynes ekibinin ufalanma sorununun ardından gelen yol tutuş kaybına neden olan sorunu azaltma konusunda daha iyi bir konumda olduklarına inanıyor.

Ufalanmanın Red Bull için bir engel olarak geri dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine Perez, "Asfaltla ilgili çok fazla belirsizlik var. Burada e son yarış yapılalı beş yıl oldu."

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Bu yüzden ilginç bir 1. antrenman seansı olacak ve sonrasını göreceğiz. Açıkçası, ön lastiklerin performansı sınırladığı bir pist gibi duruyor. Burada biraz daha fazla zorlanabiliriz."

"Melbourne'den çok şey öğrendik. Orada yaptığımız bazı şeyleri anladık. Bu yüzden iyimserliğimizi korumalıyız."

"Eğer orada şu anki durumumuzda olsaydık. Öğrendiklerimizle ufalanmaya karşı çok daha iyi bir direnç gösterebilirdik." dedi.

Takım arkadaşı Verstappen, Red Bull'un Melbourne sıralamaları öncesinde aracını yarışa daha iyi hazırlayan ayar değişiklikleri yaptığını, ancak 3. turda yarış dışı kalması nedeniyle bunu gösteremediğini söyledi.

Bununla birlikte, Şanghay'ın pist düzeninin Albert Park'tan farklı olduğunu ve Red Bull'un formu hakkında çok fazla önyargıyla hafta sonuna girilemeyeceğini belirtti.

Verstappen, "Bence Avustralya, cuma günü ideal değildi. Belki cumartesi sabahı da öyle değildi ama aracımda kendimi daha iyi hissettiğim bazı değişiklikler yaptık. Ne yazık ki bunu gösteremedim." 

"Avustralya'nın burası ile aynı olduğunu düşünmüyorum. Avustralya'da çok daha hızlı virajlar vardı. Burada biraz daha düşük hızlı viraj var. Bu yüzden biraz farklı. Sadece bekleyip görmemiz gerekiyor." dedi.

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