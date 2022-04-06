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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Perez, Melbourne'de şansının dönmesini bekliyor

Sergio Perez, ilk iki yarışta şanssız olduğunu fakat bu durumun ilerleyen yarışlarda değişebileceğini dile getirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Perez, Melbourne'de şansının dönmesini bekliyor
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Sergio Perez, dördüncü sıradan başladığı Bahreyn yarışında, son turda motor sorunuyla spin atmış ve yarışa veda etmişti.

Suudi Arabistan'da ise pole pozisyonunu aldı ve şanssız güvenlik aracı zamanlamasıyla dördüncü sıraya geriledi. Yarışı bu noktada tamamlayan Perez, şimdiye kadar genel anlamda şanssız bir görüntü çizdi.

Meksikalı sürücü, bu hafta sonu yapılacak Melbourne yarışında işlerin tersine döneceğini umuyor.

Perez, "İki yıl aradan sonra Melbourne'e geri dönmek harika. Burada yarışmak her zaman eğlenceliydi."

"Buradaki taraftarlar her zaman harikadır ve eminim Avustralya'da yeniden Formula  1 yarışı düzenleneceği için çok heyecanlılar."

"Bu yıl pist düzeni değişti ve yeni nesil araçların orada nasıl performans göstereceğini görmek ilginç olacak."

"Hafta başında pistte bazı simülatör çalışmaları yaptım ve pistte yapılan son değişikliklerin gösteriyi iyi yönde etkilemesi gerektiğini, işleri daha eğlenceli hale getireceğini düşünüyorum."

"Şu ana kadar yarışlar çok yakın geçiyor ve takımla zaman zaman şanssız şanssızlık yaşadım. Fakat bu hafta sonu şansımın bizden yana olacağına eminim."

"Bu sezon güçlü bir paketimiz var ve ne yapabileceğimizi görmek adına yeniden araca binmek için sabırsızlanıyorum!" dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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