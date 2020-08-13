Perez, Meksika'ya olan gezisiyle ilgili "saçma" haberleri yalanladı

Perez, Britanya Grand Prix'si öncesinde girdiği COVID-19 testinin pozitif çıkması ile beraber virüse yakalanan ilk Formula 1 pilotu olmuştu ve Silverstone'da yapılan iki yarışı da kaçırmak zorunda kalmıştı.

Meksikalı pilotun virüse, Macaristan ve İngiltere hafta sonları arasında hastanede olan annesini ziyarete gittiği Meksika'da maruz kaldığı tahmin ediliyor.

Yeni yapılan COVID-19 testinin negatif çıkması ile beraber Perez, bu hafta sonu yapılacak İspanya Grand Prix'sinde Racing Point koltuğuna tekrardan oturacak.

Perez'in pozitif çıkan testi sonrasında çıkan iddialara göre Meksikalı pilot, ülkesine yaptığı ziyaret sırasında taraftarlar ve sponsorlar ile bir araya geldi.

Ancak Perez, İspanya GP hafta sonu öncesindeki Perşembe yapılan basın toplantısında, çıkan bu iddiaları reddetti.

F1 ile yaptığı röportajda Perez şunları söyledi: "Bu iddialar tamamıyla yalan. Annemi görmek için iki günlüğüne Meksika'ya gittim. Tüm önlemler alınmıştı, her şeyi yaptım. Önerileri uyguladım."

"Karantinada olduğum dönemde her şeyi gördüm. Pek çok insanın benimle fotoğraf çektirdiğini söylediğini ve annemle olan hikayeyi uydurduğumu söylediklerini gördüm. Yapılanlar çok saçma ve çok saygısızca."

"Formula 1'deki pek çok insan bizim virüse karşı kurşun geçirmez olduğumuzu düşünüyorlar, ancak durum böyle değil. Hepimiz buna karşı çok savunmasız bir konumdayız."

"Padokta bulunan diğer insanlardan farklı hiçbir şey yapmadım. Tüm önlemleri aldım ve benim başıma geldi."

"Karantinada olduğum sırada başka bir takımda bulunan başka bir arkadaşımın da başına geldi ve o da 'Bak, benim de testim pozitif çıktı.' dedi. Herkesin başına gelebilir."

"Eğer başkasına da koronavirüs bulaşmış olsaydı insanlar, o kişinin sağlığı hakkında endişelenmek yerine bir sürü hikaye yazarlardı."

COVID-19 testinin pozitif çıkması ile Perez, karantina dönemini tamamladığı sırada iki F1 yarışını kaçırdı. Bu süreçte ise Perez, Milton Keynes'de bulunan bir apartmanda kaldı.

Motorsport.com'un, testinde pozitif vaka çıktıktan sonrasında herhangi bir prosedür değişikliği veya seyahat düzenlemeleri yapıp yapmadığı sorusuna yanıt veren Perez, her zaman kurallara uygun davrandığını ve aynı şekilde devam edeceğini söyledi.

"Bundan önce zaten fazlasıyla muhafazakar davranıyorduk ve tüm önlemleri alıyorduk, değişen bir şey olmayacak."

"Pozitif veya negatif olmanız fark etmez, prosedürler birbirine benziyor. Aldığımız önlemler zaten çoktan aldığımız önlemlerdi."

"Macaristan sonrasında ziyaret ettiğim veya bulunduğum herhangi bir yerde ekstrem önlemler alınmıştı. Neler olduğunun tamamıyla farkındaydım ve sanırım sadece şanssız olduğumu düşünüyorum."

"Padoktaki bulunan diğer insanlardan farklı bir şey yapmadım. Bundan dolayı bir suç kabul etmiyorum, çünkü herkes bu virüse yakalanabilir, ben daha şanssız olan taraftaydım."