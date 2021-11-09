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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Perez, Meksika GP podyumu sonrası Leclerc'ten "duygusal bir telefon" almış

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sergio Perez'in babası Antonio  Perez, Meksika Grand Prix'sinde elde ettiği üçüncülükten sonra Sergio Perez'in, Charles Leclerc'ten duygusal bir telefon aldığını söyledi.

Perez, Meksika GP podyumu sonrası Leclerc'ten "duygusal bir telefon" almış

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Meksika yarışı, sezonun en renkli yarışlarından biriydi. Yarış haftası Perez'in Meksika'da yaptığı gösteri sürüşüyle başladı. İnsanlar o gün, gösteri bölgesinde geceden kamp kurdu.

Hafta sonu boyunca Perez'e ve Red Bull'a büyük destek vardı. Sonuç olarak Perez, pazar günü gerçekleştirilen yarışı üçüncü bitirdi ve podyuma çıkarak bir ilki başarmış oldu.

Kendi ülkesinde ilk kez podyuma çıkan Perez, bunu başaran ilk Meksikalı da oldu. Checo'nun babası Antonio Perez Garibay, pazar günü en çok ekrana gelen isimlerden biriydi.

Yarışın ardından podyumu kıyasıya kutlayan baba Perez, oldukça gururluydu ve bu durum pek çok taraftarın içini ısıttı.

Bu tablo Ferrari pilotu Charles Leclerc'in de ilgini çekti. Monakolu pilotun babası, 2017 yılında, yani Charles daha Formula 1'e geçmeden önce vefat etti.

Bu, Charles için oldukça zordu çünkü birkaç yıl önce de, kariyeri boyunca kendisine destek olan Jules Bianchi hayatını kaybetmişti. Birkaç yıl arayla her ikisini de kaybetmesi, özellikle de çok sevdiği babasının vefat etmesi, Charles da kapanmayan bir yaraya yol açtı.

Charles, Checo'nun babasının Meksika'daki kutlamasından etkilendi ve bunu, telefonda Checo'ya anlattı.

Antonio Perez, MARCA Claro MVS ile yaptığı özel röportajda, "Checo, dün Charles Leclerc'ten bir telefon aldı."

"Charles, ona 'Checo, ailenin böyle bir kutlama yapması beni ne kadar mutlu etti anlatamam. Gözlerim doldu. Ben de babamın beni görmesini çok isterdim." 

"Charles'ın babasının vefat ettiğini bilmiyordum." dedi.

Hafta sonu hakkında da konuşan Antonio Perez şunları ekledi: "Sergio'nun burada podyuma çıkması, Meksika halkı için inanılmaz bir şey, ülkemin ekonomisi inanılmaz."

"Bu Grand Prix, en iyilerinden biri ve Meksika dünyanın en iyi ülkelerinden biri. Sergio'nun podyumunu kutlamak için büyük bir parti olacak ve buna herkes davetli."

Antonio Perez, father of F1 driver Sergio Perez

Antonio Perez, father of F1 driver Sergio Perez

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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