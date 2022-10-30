Perez, Meksika GP sıralama turlarında "büyük bir fırsatı" kaçırdığını düşünüyor
Sergio Perez, Red Bull aracındaki elektrik sorununun seans boyunca kendisini etkilemesinin ardından Meksika GP sıralama turlarında "büyük bir fırsatı" kaçırdığını söylüyor.
Perez, sıralama turlarındaki problemden ötürü göstergede tur zamanları da dahil olmak üzere hiçbir bilgiye sahip değildi ve buna rağmen dördüncü olmayı başardı.
Elektrik sorunu nedeniyle Q1'de DRS sorunu da yaşayan Perez, bunun sonraki seanslarda düzeldiğini ancak referans tur zamanı eksikliğinin temposunu olumsuz etkilediğini belirtti.
Sıralama turları sonrası Perez, "Seans tam bir karmaşaydı, gerçekten karmakarışık geçti."
"Başından itibaren elektrik sorunumuz vardı. Q1'de neredeyse eleniyordum, Q2'de neredeyse eleniyordum, elimde kendimi geliştirebilmek için hiçbir referansım yoktu, nerede zaman bulabileceğime dair ipucum yoktu."
"Bazen fren dengesinin nerede olduğunu da anlayamıyordum. Yani tam bir karmaşaydı. Haliyle dördüncülüğün en kötüsü olmadığını düşünüyorum."
"Yine de bu sorun olmasaydı bence kesinlikle olduğumuzdan çok daha yukarıda olabilirdik." dedi.
Takım tarafından yapılan incelemelerin ardından Christian Horner, elektrik sorununun arızalı bir sensörden kaynaklandığını doğruladı.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Q1'deki DRS problemiyle ilgili soru üzerine Perez, "Her şey sıralama turları boyunca yaşadığımız elektrik sorunuyla bağlantılıydı."
"Tur zamanları ve benzeri konulara dair elimde hiçbir referans veri yoktu. DRS sonradan düzeldi ancak elektrik sistemi dönmedi."
"Takım, bunu yarış için düzeltebileceğini düşünüyor."
"Fakat her şeyin mükemmel olmasını istediğim bir sıralama turları varsa, o da buydu. Özellikle de pole pozisyonuna ne kadar yakın olduğumuzu düşünürsek, şu anda yaptığımızdan çok daha fazlasını yapabilirdik." cevabını verdi.
Ancak Perez, hava koridoru kullanarak ilk turda yükselmeyi hedefliyor.
"Yarın için yapabileceğimiz pek çok şey olduğuna inanıyorum, bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
"Yarın kazanmak istiyorum. İlk virajda elimden gelenin en iyisini yapıp neler olacağını göreceğim."
Agresif olup olmayacağı sorulduğunda ise şunları söyledi: "Evet öyle. Özellikle de 1. virajda! Çünkü ondan sonrası biraz kaotik olabilir. Pit stoplar da dahil olmak üzere her şey bununla ilgili olacak."
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