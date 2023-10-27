Perez, Meksika GP padoğunda ziyaretçi sayısında iyi bir denge bulunmasını umuyor

2022 etkinliğine, padok erişimi satın alan ya da verilen taraftarların sürücülerin etrafında aşırı hevesli olmaları ve hareket etmeye çalışırken hayatı onlar için zorlaştırmaları damgasını vurmuştu.

Bu yılki yarış için yerel organizatör, padokta daha az insan olmasını ve sürücülerin işlerini yapmak için daha fazla özgürlüğe sahip olmasını sağlamak için F1 ile birlikte çalıştığının sözünü verdi.

Bu girişim, taraftarların erişimi ile hareket etme kabiliyeti arasında bulunması gereken bir denge olduğunu kabul eden sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Motorsport.com'un konuyla ilgili sorusu üzerine yerel kahraman Perez, "Meksikalı taraftarların gerçekten coşkulu olduğunu takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

"Ama aynı zamanda sürücülerin padokta rahatça dolaşabilmelerini sağlamalıyız ve bence bu güzel bir denge olmalı."

"Ben sadece herkesin ülkemde harika vakit geçirmesini istiyorum ve bence bu, geçen yıl sınırı aşan bir şeydi, umarım bu yıl geliştirilebilir. Çünkü genel olarak bence dünyadaki tüm sürücüler için en iyi karşılama bu." şeklinde cevap verdi.

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images İmza almak için bekleyen hayranlar

GPDA direktörü George Russell, Perez gibi geçen yıl Meksika'da bir sınırın aşıldığını kabul etmekle birlikte, padokta insanları görmeyi sevdiğini söyledi.

Russell, "Benim için ne kadar çok insan olursa o kadar iyi. Ama günün sonunda hepimiz bir iş yapmak için buradayız."

"Ve geçen yıl, insanlar üzerimize atlamadan ve kameraları yüzümüze yapıştırmadan mühendislerimizin ofisinden garaja gitmek için mücadele ediyorduk."

"Biraz garip bir ortamdı. Bu yüzden evet, hepimiz olmamız gereken yere ulaşmak için mantıklı bir yol bulduğumuz sürece padoğun dolu olmasından memnunum." dedi.

Haas Takım Patronu Gunther Steiner, daha sessiz bir padok ortamına geçilmesini memnuniyetle karşıladı.

Steiner, "Sonunda taraftarlara borçlu olduğunuz şeyi vermeniz gerekiyor, çünkü onlara bir şey borçluyuz.

"Her zaman söylediğim gibi, taraftarlar olmasaydı, sadece kendimiz için yarışmak üzere burada olmazdık. Bazen motor sporlarında bunu denedik ama işe yaramadı. Bu yaklaşım uzun sürmüyor."

"Bence geçen yılki yaklaşım biraz, agresif diyemem ama tutkulu diyebilirim. Birdenbire 20 kişi üzerinize atladığında, hepsi bir şey istediğinde, özellikle de büyük sürücüler bundan etkileniyor."

"Sürücüler için, tüm insanların size biraz fazla yaklaşmasının korkutucu olduğunu düşünüyorum. Ve umarım bu mesajı verebilirler, sormakta sorun yok ama çok ileri gitmeyin." dedi.

Alex Albon bazı pistlerde pistten arabayla ayrılırken sorun yaşandığını söyledi.

Williams pilotu "Bu zor bir durum. Sporumuzu mümkün olduğunca erişilebilir hale getirmemiz gerektiğini düşünüyorum, bu yüzden insanların padokta olmasıyla ilgili büyük bir sorun görmüyorum, ancak bunun kesinlikle sınırlamaları olduğunu biliyorum."

"Dürüst olmak gerekirse, padoğun o kadar da kötü olduğunu düşünmüyorum. Benim için daha çok padoktan çıkmak gibi bir şeydi."

"Bazen padoktan çıkıyorsunuz ve neredeyse insanların ayaklarının üzerinden geçiyorsunuz çünkü hepsi pencerelerinize ve her şeye yaklaşıyor. Bu tür şeyler belki biraz daha dokun ve git gibi, padok konusunda çok endişeli değilim." dedi.