Perez, Meksika GP öncesi gösteri sürüşü yaptı

Perez, kariyerinde ilk kez Meksika Grand Prix'sinde gerçekten rekabetçi bir araçla yarışacak ve bu sebeple taraftarlar son derece heyecanlılar.

Red Bull bu kapsamda Perez'i, salı günü basın karşısına çıkardı ve çarşamba günü ise özel bir gösteri sürüşü düzenlendi.

Meksika Grand Prix'si öncesinde Meksika'nın en önemli caddelerinden biri olan Glorieta del Ángel de la Independencia ve Diana the Huntress'te binlerce taraftar toplandı.

Red Bull'un RB7 aracının direksiyonuna geçen Perez, bir dizi gösteri sürüşü yaptı ve taraftarları selamladı.

Taraftarların Perez'e ola sevgisi büyüktü ve gösteri, sorunsuz şekilde tamamlandı.

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