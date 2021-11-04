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Formula 1 Haberler

Perez, Meksika GP öncesi gösteri sürüşü yaptı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Sergio Perez, Mexico City'de gerçekleştirilecek yarış öncesinde Meksika caddelerine indi ve taraftarlara unutulmaz bir gösteri sundu.

Perez, Meksika GP öncesi gösteri sürüşü yaptı

Perez, kariyerinde ilk kez Meksika Grand Prix'sinde gerçekten rekabetçi bir araçla yarışacak ve bu sebeple taraftarlar son derece heyecanlılar.

Red Bull bu kapsamda Perez'i, salı günü basın karşısına çıkardı ve çarşamba günü ise özel bir gösteri sürüşü düzenlendi.

Meksika Grand Prix'si öncesinde Meksika'nın en önemli caddelerinden biri olan Glorieta del Ángel de la Independencia ve Diana the Huntress'te binlerce taraftar toplandı.

Red Bull'un RB7 aracının direksiyonuna geçen Perez, bir dizi gösteri sürüşü yaptı ve taraftarları selamladı.

Taraftarların Perez'e ola sevgisi büyüktü ve gösteri, sorunsuz şekilde tamamlandı.

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
1/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
2/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
3/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
4/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
5/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
6/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
7/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
8/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
9/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
10/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
11/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
12/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
13/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
14/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
15/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
16/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
17/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
18/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
19/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
Sergio Pérez. Red Bull ShowRun CDMX
20/20

Fotoğraf: Bernardo Maldonado

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