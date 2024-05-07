Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Perez: "McLaren'ın performansı piste özgü"

Sergio Perez, McLaren'ın Miami performansını büyük oranda piste bağlıyor.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sergio Perez, Miami'de gerçekleştirilen yarışta beşinci oldu fakat Carlos Sainz'ın cezasının ardından dördüncü sıraya çıktı.

Red Bull Racing pilotu, daha iyi performans göstermesini engelleyen sorunlar hakkında konuştu ve McLaren'in yüksek hızını övdü.

Yine de Perez, Woking merkezli takımın diğer pistlerde bu kadar hızlı olamayabileceğini düşünüyor.

Perez,  ”Yarış hızımla ilgili sorun yaşadım."

"İhtiyaç duyduğum anda hızımı arttıramadım. Takımla beraber bunun nedenlerini anlamamız gerekiyor."

"Hızlı virajlarda ön lastiklerde, yavaş virajlarda ise arka lastiklerde sorun yaşadım."

"Sonuç olarak, ayarlarda ciddi bir taviz vermek zorunda kaldım."

"McLaren sıralama turlarında zaten çok hızlıydı fakat yumuşak lastikleri tam olarak çalıştıramadıkları için bunu gösteremediler."

"Onlara kıyasla tempo olarak gerideydik ve yarışın ilk bölümünde Lando Norris beni ciddi şekilde baskı altına aldı."

"Bence onların hızı pistle ilgili. Bazı pistlerde hızlı olabiliriz, bazılarında ise zorlanabiliriz."

"Yine de yılın kalan kısmında bizi McLaren ile sıkı bir mücadele bekliyor." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Bottas: "Sainz, Red Bull'a gitmeye çalışıyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

Formula 1
Miami GP
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

Formula 1
Miami GP
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Formula 1
Miami GP
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Son Haberler

Kalff: "Wheatley'e diğer takımlardan teklifler var"

Kalff: "Wheatley'e diğer takımlardan teklifler var"

F1 Formula 1
Miami GP
Kalff: "Wheatley'e diğer takımlardan teklifler var"
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

F1 Formula 1
Miami GP
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

F1 Formula 1
Miami GP
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

F1 Formula 1
Miami GP
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye