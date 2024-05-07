Perez: "McLaren'ın performansı piste özgü"

Sergio Perez, Miami'de gerçekleştirilen yarışta beşinci oldu fakat Carlos Sainz'ın cezasının ardından dördüncü sıraya çıktı.

Red Bull Racing pilotu, daha iyi performans göstermesini engelleyen sorunlar hakkında konuştu ve McLaren'in yüksek hızını övdü.

Yine de Perez, Woking merkezli takımın diğer pistlerde bu kadar hızlı olamayabileceğini düşünüyor.

Perez, ”Yarış hızımla ilgili sorun yaşadım."

"İhtiyaç duyduğum anda hızımı arttıramadım. Takımla beraber bunun nedenlerini anlamamız gerekiyor."

"Hızlı virajlarda ön lastiklerde, yavaş virajlarda ise arka lastiklerde sorun yaşadım."

"Sonuç olarak, ayarlarda ciddi bir taviz vermek zorunda kaldım."

"McLaren sıralama turlarında zaten çok hızlıydı fakat yumuşak lastikleri tam olarak çalıştıramadıkları için bunu gösteremediler."

"Onlara kıyasla tempo olarak gerideydik ve yarışın ilk bölümünde Lando Norris beni ciddi şekilde baskı altına aldı."

"Bence onların hızı pistle ilgili. Bazı pistlerde hızlı olabiliriz, bazılarında ise zorlanabiliriz."

"Yine de yılın kalan kısmında bizi McLaren ile sıkı bir mücadele bekliyor." dedi.