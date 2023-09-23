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Perez: "McLaren'i geçmek kolay olmayacak"

Sergio Perez, Japonya Grand Prix'sinde yarış temposunda hızlı olacaklarını düşünse de McLaren'i geçmenin zor olacağına inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, yarım saniye farkla pole pozisyonunu elde ederek Singapur'daki kötü hafta sonunu telafi ederken, takım arkadaşı Perez McLaren pilotlarının ve Charles Leclerc'in arkasında kalarak beşinci sırayı aldı. 

Günün ardından Perez, elde ettiği sonuçtan memnun olmadığını dile getirdi. 

Perez, "İşler pek iyi gitmedi. Bugün ikinci sırayı elde edebilirdik ama Q2'de ikinci seti kaçırmak ideal olmadı. Bu da bizi McLaren'ın gerisinde bıraktı çünkü yalnızca bir set kullanılmamış lastiğimiz vardı."

"Yine de yarış için önümüze bakacağız. McLaren'i geçmek kolay olmayacak çünkü ilk sektörde çok güçlüler. Ancak yarış temposunda güçlü olduğumuza inanıyorum, umarım yarışı ilk iki sırada bitirebiliriz. Bu, Takımlar Şampiyonluğu'nu garantilemek için harika bir yol olacaktır." dedi.

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