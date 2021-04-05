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Perez: ‘’McLaren’da yarışırken çok fazla politika vardı’’

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Sergio Perez, 2013 yılında katıldığı McLaren’da çok fazla politika olduğunu düşünüyor.

Perez: ‘’McLaren’da yarışırken çok fazla politika vardı’’

Spora, Sauber’le başlayan Perez, 2013 yılında McLaren’la anlaşma imzalayarak üst seviye bir Formula 1 takımına katılmıştı.

Ancak o yıl McLaren ile bir podyum bile alamadı ve 49 puan almasına rağmen Perez sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Perez’e göre, takım içerisindeki politik, o dönemde çok ön plandaydı.

Takımın o dönemki hali hakkında konuşan Meksikalı pilot, ‘’O yıl, takımda çok politika vardı çünkü sürücüler kötü değildi. Takıma girdiğimde çok tecrübesizdim ve bir dünya şampiyonu olan Jenson’un yanındaydım.’’

‘’Hız anlamında onu geçmiştim ve bence bunu görebilirsiniz. Ancak çevremizde başka şeyler de yaşanıyordu, bunlardan ders çıkardım.''

''Bence artık, daha bütün ve komple bir sürücüyüm. Eğer şu anda başarılı olamazsam, hiçbir zaman olamayacağım.’’ yorumlarını yaptı.

Yıllar sonra tekrar bu yıl üst seviye bir takımda yer almaya hak kazanan Perez’in, Red Bull’da yarış zaferleri için mücadele etmesi gerekiyor. Bu sefer Perez’in yanında yine iyi bir sürücü var, o da Max Verstappen.

Perez’in Hollandalı pilot hakkındaki ilk izlenimleri onun hızlı olmaya çok odaklı olduğu, aynı zamanda pist dışında çok rahat bir yapıya sahip olduğu yönünde.

‘’Max’la zaman geçiriyoruz ve söyleyebilirim ki, o en hızlı şekilde gidebilmeye çok odaklı ve aracın dışında da çok rahat biri.’’

‘’Bu, ona karşı oluşturduğum ilk izlenim. Birlikte iyi çalışıyoruz ve takıma gitmek istediğimiz yön hakkında benzer geri dönüşler veriyoruz. Max’dan öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum ve  aynı şekilde o da böyle düşünüyor.’’

Bu sezon Perez’in vatanı Meksika’da da yarış gerçekleştirilecek ve destekçileri bu yarışta Meksikalı pilotun kazandığını görmeyi çok istiyor.

Bu konuya da değinen Perez, ‘’Aracın Meksika’daki performansını çok iyi biliyorum. Red Bull orada çok fazla grand prix kazandı ve bu yarışı kazanırsam, benim için çok büyük bir başarı olacak.’’ dedi.

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Editör Betim Aker

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