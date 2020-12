Perez: "McLaren üçüncülüğü hak etti"

Racing Point, 2020 sezonuna çok iyi bir araçla başlamasına rağmen istikrarlı sonuçlar elde edemedi ve buna şanssızlıklar da eklenince sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Sergio Perez, COVID-19 olduğu için iki yarışı kaçırırken, Lance Stroll de bir yarışta yer alamadı. Ayrıca Perez hem Bahreyn hem de Abu Dhabi'de iyi sonuçlar almaya giderken motor arızasıyla yarış dışı kaldı.

Diğer tarafta McLaren, Rusya hariç tüm yarışlarda puan aldı ve Carlos Sainz ile Lando Norris oldukça istikrarlıydı. Bu da İngiliz ekibe şampiyona üçüncülüğünü getirdi.

Gelecek yıl Red Bull Racing'le yarışacak Sergio Perez, McLaren'ın şampiyona üçüncülüğünü hak ettiğini itiraf etti.

Perez, "Bu sezonki tabloya bakarsak McLaren iyi bir iş çıkardı ve bu başarıyı hak etti. Sahip oldukları araçla harika performans sergilediler ve her iki sürücü de her hafta sonu çok güçlüydü." dedi.

Meksikalı pilot, eski takımı Racing Point için de övgü dolu sözler söyledi.

"Aston Martin'in gelecekteki başarılarını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü takımın geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum."

"Bu takımla her zaman gurur duyacağım. 2018'de takıma kayyum atandığı dönem [çalışanların] işlerinde kalmalarına yardımcı olmak, hayatım boyunca aldığım en doğru kararlardan bir tanesi olacak."

"Bu, her zaman Formula 1'deki favori takımım olacak çünkü takım her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı ve ben de kendi payıma düşen her şeyi yaptım. "