Perez: "McLaren pole pozisyonunda olmalıydı"

McLaren, sprint sıralama turlarında iyi bir performans sergiledi ve Lando Norris orta hamurla günün en hızlı zamanını yaptı.

Fakat üçüncü bölümde yumuşak hamura geçildiğinde iki sürücü de geride kaldı ve pole Max Verstappen'e gitti.

Seansı üçüncü tamamlayan Sergio Perez şöyle dedi: "Zor bir seans oldu."

"Son bölümde yumuşak lastiklerle sadece bir denemem vardı ve değişen pistte yaşadığımız küçük çekiş sorunlarından ötürü araçtan en iyi şekilde faydalanamadım."

"Tüm bunları göz önüne alındığında, araç davranışlarıyla alakalı şansa güvenmemiz gerekiyordu."

"Sadece bir antrenman seansının ardından sıralama turlarına katılmak kolay değil ama herkes aynı şartlarda yarışıyor. Sonuç olarak Max daha iyi bir iş çıkardı."

"McLaren'in bu pistteki en hızlı araca sahip olduğunu düşünüyordum ve bence pole pozisyonunda olmaları gerekiyordu ama onlar da yumuşak lastikleri doğru sıcaklığa getirmekte başarısız oldular."

"Yapacak işlerimiz var. Cumartesi günü daha iyi olmamızı umuyorum."

“Amacımız sprintte olabildiğince çok puan toplamak ve ardından sıralamalara odaklanmak. Şu anda Charles'ı erkenden geçip, yarışımıza odaklanmaya çalışacağız."

"Doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Umarım yarış tempomuz daha yüksek olur."