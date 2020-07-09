Perez: “McLaren ile çok yakınız”

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Avusturya Grand Prix’sinde altıncı olan Perez, Steiermark GP öncesinde açıklamalarda bulundu.

Avusturya GP hafta sonunda her iki Racing Point aracı da güçlü gözükmüş ve Ferrari’ler kadar hızlılardı.

Perşembe günü açıklamalarda bulunan Meksikalı sürücü, “Takımı, Ferrari’ler ve McLaren’larla savaşırken görmek harika. Kesinlikle bu iyi hızımızdan keyif alıyoruz.”

“Sıralamalarda rekabetçiydik, yarışta da rekabetçiydik. Ancak yarışta çok şanssızdık. İlk olarak yarış sonunda stratejide yanlış karar verdik, bu yüzden de potansiyel bir podyumu kaybettik. Sonrasında, Lance’ın yarış dışı kalmasıyla şampiyonada çok değerli puanlar kaybettik.”

“McLaren ile aramızda çok yakın bir mücadele olacağını düşünüyorum. Farklı pistlerde çok ilginç bir mücadele olacağını düşünüyorum. Sırada Macaristan olacak, orada çok ilginç bir tablo olabilir.”

“RP20’nin Macaristan’da daha iyi olacağını düşünmüyorum, ancak farklı bir pist düzeninde de rekabetçi olduğumuzu kanıtlamaya oldukça ilgi duyuyorum. Bu iyi olurdu. Açıkçası ilk olarak bu hafta sonunda maksimumu elde etmeli ve buradan ilerlemeliyiz.”

“Daha sezonun başındayız. McLaren ile aradaki fark aşırı az. 0.050 saniye bile bu noktada hayatınızı değiştirir. Geçtiğimiz hafta sadece şanssız olduğumuz düşünüyorum. Bize göre daha fazla maksimumu elde ettiler. Umarım bunu bu hafta tersine çevirebiliriz.”

“Sıralama turlarında onlara ayak uydurabildik, ancak biraz öndelerdi. Yarışta onları geçtim ancak çok, çok yakındı. Sonrasında onlar da bizi geçti. Neredeyse eşitiz ve artık her şey sürücülere bağlı olacak.”

“Yavaş ve orta hızlı virajlar, aracımızın zayıf olduğu alanlar ve bu konuda gelişmeliyiz. Yüksek hızlı bölgelerde ise güçlüyüz. Hâlâ gelişebiliriz. Bu araçta yeniyiz, bu yüzden bu hafta bizim için gerçekten iyi bir test olacak.”

“Bu hafta sonu, diğerlerine kıyasla ne kadar ilerleyebileceğimizi görmek için bazı fikirlerle geldik. Çünkü herkes geçen haftadan bir şeyler bulacak. Kimsenin, aracı maksimuma ulaştırdığını düşünmüyorum. Yani bu hafta sonu bir başka adım atmayı umuyoruz.”

“Yeni araçla beraber takımdaki atmosfer oldukça farklı. Çalışma şeklimiz, yaklaşım şeklimiz oldukça farklı. Sanırım ilk kez ilk yarıştan itibaren elimizde rekabetçi ve üzerinde çalışabileceğimiz bir aracımız var. Daha sonra iyi bir gelişim paketi de gelecek. Bunu görmek harika, çünkü uzun yıllardır bu çocuklarla beraberim. Savaşabileceğimiz, rekabetçi bir araca sahip olduğumuzu görmek harika.”

“Kariyerim boyunca ön tarafa bu kadar yakın olma fırsatım olduğunu düşünmüyorum. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım podyuma çıkabiliriz.”