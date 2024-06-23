Perez: "McLaren çok güçlü görünüyordu"
Sergio Perez, griddeki diğer takımların oldukça güçlü olduğunu ve bu yüzden mükemmel hafta sonları geçirmeleri gerektiğini düşünüyor.
Sergio Perez, Red Bull Racing, in Parc Ferme
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Perez, İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında 8. olsa da aldığı ceza nedeniyle yarışa 11. sıradan başladı. Damalı bayrağı ise 8. sırada geçti.
Meksikalı pilot, yarıştaki sorunun başlangıç pozisyonları olduğunu dile getirirken Red Bull dışındaki takımların güçlü performans göstermelerinden de bahsetti.
Perez, "Asıl sorun 11. sıradan başlamamızdı."
"Yarışı tehlikeye atan gerçekten zor bir ilk stint geçirdik."
"Diğer takımlar çok güçlü, bu yüzden takım için mükemmel hafta sonları geçirmemiz önemli. McLaren en güçlü takım olarak görünüyor, umarım farklı pistlerde daha rekabetçi olabiliriz." dedi.
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