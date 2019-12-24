Perez: "McLaren, 2019'da çok hızlıydı"

McLaren bu yıl önemli bir ilerleme kaydetmeyi başardı ve şampiyonayı Renault'nun önünde dördüncü sırada tamamladı.

Bununla birlikte geçen yıla kıyasla daha büyük bir bütçeye sahip olmasına rağmen Racing Point, sezonu Toro Rosso'nun dahi gerisinde yedinci sırada bitirdi.

Sergio Perez, özellikle McLaren'ın çok güçlü olduğunu söyledi ve neden yavaş kaldıkları hakkında konuştu.

"Hız açısından çok karmaşık bir yıl oldu, yavaş bir başlangıç ​​yaptık ve tepki göstermemiz zaman aldı. Yine de çok fazla çalıştık ve şimdi 2020 sezonu için sabırsızlanıyorum, bence Racing Point'in önünde harika bir yıl var."

"Elbette bu yıl ilerlemeyi başardık. Adım adım ilerledik, ancak yeterli değildi. Gerektiği zaman McLaren'a yaklaşamadık, ancak bu sezon boyunca çok güçlü olduklarını belirtmek gerekiyor. Çok hızlılardı."

"Renault, her ne kadar çok yakın bitmiş olmasa da Toro Rosso'dan bir adım öndeydi. Bizden daha iyisini yaptılar ve fırsatlardan faydalandılar. Bu da orta grupta fark yarattı."

Perez'e göre Racing Point'in sıralama temposunu yükseltmesi gerekiyor.

"Bence sıralama turlarında o kadar da güçlü değiliz. Ama yarış temposunda, her yıl olduğu gibi çok güçlüydük. Yarış temposu çok iyi, sanırım diğer yıllardan bile daha iyi, bu açıdan performansımızı en üst seviyeye çıkardık."

"Yeni lastiklerle bunu yapmak hiç de kolay değildi."