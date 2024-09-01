Perez: "Max'e yakın olmak önemli değil"
Sergio Perez, aracın dengesizliğinin performanslarını olumsuz etkilediğini belirtti.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images
Red Bull pilotu Sergio Perez, İtalya Grand Prix'inde yaşadığı zorlukları ve aracın performansını değerlendirdi.
Red Bull'un bu sorunları çözmesi gerektiğini vurgulayan Perez, önümüzdeki haftaların takım için çok önemli olacağını belirtti.
Meksikalı pilot, İtalya Grand Prix'sinin ardından şunları söyledi: " Sert hamur fena değildi, ancak orta hamur oldukça zorluydu."
"George'u arkamızda tutmak için stratejiyi biraz değiştirdik ancak yeterli olmadı."
"Bugün dengeyle ilgili ciddi sorunlar yaşadık."
"Şu anda esas sorun denge. Aracı durdurabilmemiz ve hızı taşıyabilmemiz gerekiyor. Sorun şu ki, araçla istediğimiz gibi viraja giremiyoruz çünkü arka taraf çok dengesiz. Üzerinde çalışmamız gereken bir konu."
"Monza'daki hafta sonu kötü başladı, sonra daha da kötüleşti."
"Max'e yakın olmaktan ekstra bir memnuniyet duymuyorum. Aradaki farkın çok daha büyük olmasını ve Max'in kazanmasını isterdim. Çünkü bu takım için iyi olurdu."
"Bu sorunu çözmek için çok işimiz var ve umarım sonraki yarışlarda daha iyi oluruz."
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