Perez: "Verstappen'e benden iyi olduğu için kızmıyorum"
Sergio Perez, Max Verstappen ile aynı takımda yarışmanın zorluklarını anlattı ve 2024 sezonunda yaşadığı sıkıntılardan bahsetti.
Sergio Perez, 2024 Formula 1 sezonunda zorlu bir dönemden geçiyor. Meksikalı pilot, takım arkadaşı Max Verstappen'in üstün performansının gölgesinde kaldı ve sezon başında yakaladığı ritmi kaybetti.
Miami Grand Prix’sinden bu yana Pérez, yarışlarda ilk 5’e giremedi ve bu durum onun üzerinde büyük bir baskı yarattı.
Son aylarda yaşadığı sıkıntılarla ilgili DAZN'e konuşan Perez şunları söyledi: "Bu sezon gerçekten çok zor geçiyor. Birçok konuda limiti olan bir araçla yarışmak ve kendimi tam anlamıyla gösterememek gerçekten sinir bozucu."
"Takım arkadaşınız kazanıyor, çok iyi gidiyor ve bu her yarışta önünüzde daha büyük bir engel oluyor."
"Bu son altı ayı unutmak isterdim, gerçekten zor geçti. Ancak kendime şu soruyu soruyorum: Neden Max'e kızayım? O benden daha iyiyse buna sadece saygı duyabilirim."
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