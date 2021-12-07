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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Perez: "Max ve takım için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi Grand Prix'sinde ne yapması gerektiğinin gayet farkında.

Perez: "Max ve takım için elimden gelen her şeyi yapacağım"

Formula 1'de artık son düzlüğe girildi ve her iki şampiyonada da kimin mutlu sona ulaşacağı, bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi GP ile belli olacak.

Perez, son yarış Suudi Arabistan'da Charles Leclerc'in temasıyla kaza yapmış ve yarışa veda etmişti. Perez'in şampiyona üçüncülüğü umutları sona erdi.

Ancak Red Bull ve Max Verstappen'in şampiyonluk umutları devam ediyor.

Perez, "Bu, gerçekten çok önemli bir hafta sonu olacak."

"Orada biraz daha güçlü olacağımızı düşünüyorum. Onlar [Mercedes] bu hafta sonu [Suudi Arabistan'da] bizden biraz daha güçlüydü, umarım önümüzdeki Pazar bunu durumu tersine çevirebiliriz." 

"Bu hafta sonu hem Max hem de takım için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

Perez, son yarışta yaşananların ardından şampiyonadaki duruma bakmak istemediğini söyledi.

"Bunu görmek istemiyorum. Takım için bu açıdan çok kötü bir gündü, oysa iyi bir gün geçirmeyi umut etmiştik."

"İlk kırmızı bayrak nedeniyle biraz şanssızdık ama Gasly ve Leclerc'e kıyasla ikinci starta çok daha iyi başladım."

"Virajın doğası gereği çıkışta herkese yetecek kadar yer yoktu. Sonunda Charles'la savaşmaya başladım ve sağ ön lastiği, sol arka lastiğime dokundu. Kötü bir an ve şanssızlıktı."

"Bütün bunlar çok can sıkıcı çünkü puan almaya ihtiyacımız vardı. Kokpitte kaldım çünkü motoru tekrar çalıştırmayı denedim. Yeniden çalıştırmanın mümkün olacağını düşündük fakat motor aşırı ısınmıştı. Bu yüzden yarışı bırakmak zorunda kaldık.

"Umarım Abu Dhabi'de şampiyonanın gidişatını değiştirebiliriz." 

Meksikalı pilot her şeye rağmen iyimserliğini korumaya devam ettiğini belirtti.

“Takım için en iyi hafta sonu değil, bu açık bir durum. Takımlar şampiyonasında önemli puanlar kaybettik ve şimdi Abu Dhabi'de fark yaratmamız gerekiyor."

"Abu Dhabi'de başarılı bir yarış çıkarmayı umuyoruz. Hâlâ iyimseriz: uğruna savaşabileceğimiz bir hedefimiz var ve sezonun son yarışında her şeyimizi vereceğiz."

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