Perez: "Max, Miami GP'yi kazanmayı hak etti"

Sergio Perez, Miami'de gerçekleştirilen yarışta Max Verstappen kadar hızlı değildi ve dokuzuncu başlayan takım arkadaşına geçilmekten kurtulamadı.

Meksikalı pilot, ikinci tamamladığı yarışın ardından şöyle dedi: "İlk başta her şey iyiydi fakat orta hamur aşınmaya başladı ve lastikleri korumak zorunda kaldım."

"Bu lastiklere güvenemezdim. Sonrasında sert lastikle başlayan Max'in ne kadar çabuk yaklaştığını gördüm."

"O anda yarışın benim için kolay olmayacağını biliyordum."

"Sert lastiklere geçtiğimde, Max zaten çok hızlıydı ve maalesef fark yaratamadım. Çok yaklaştı ve liderliği ele geçirdi."

"Biraz mücadele ettik ama her şey açıktı. Sonunda takım için harika bir sonuç elde ettik. Max bu gün daha hızlı olduğu için hak ederek kazandı."

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Orta hamurun neden bu kadar çok aşındığı sorusuna Perez, "Gece yağan yağmur orta hamurları, sert lastiklerden daha mı çok etkiledi bilmiyorum ama çok kırılganlardı. Onlara hasar vermek çok kolaydı."

"Bununla ötesinde pek bir şey söyleyemem."

"Max aynı stratejiyi kullansaydı yarışı nasıl geliştirdi bilmiyorum ama Pazar günü onun aracı açıkça daha hızlıydı."

"Yarışta yanlış gittiğini anlamam gerekiyor... Bir yarışta yeterli hıza sahip değilseniz, yarışı kazanamazsınız." cevabını verdi.

Sert lastikle başlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna Perez, "Hayır. Pole pozisyonundan başlarken sert seçimi çok riskli. Ne de olsa güvenlik aracı çıkabilirdi."

"Buna ek olarak, hiçbirimiz orta lastiğin bu kadar zayıf olmasını beklemiyorduk." cevabını verdi.