Perez: "Max ile konuştuk, her şey yolunda"

Sprint yarışına ikinci sıradan başlayan Perez, iyi bir ivmelenmeyle ilk virajda Verstappen'den liderliği almayı başardı.

Yerini kaybeden Verstappen daha ilk düzlükte karşı atağa geçti ve iki takım arkadaşı üçüncü virajda hafif bir temas yaşadı.

Temasın ardından daha iyi momentum yakalayan taraf Verstappen oldu ve takım arkadaşını geçtikten sonra bir daha arkasına bakmadan 21 saniye farkla sprint yarışını kazandı.

Perez ise ilk turda Nico Hulkenberg'e de geçilmesine rağmen yerini geri aldı ve rahatça ikinciliğe ulaşmayı başardı.

Yarıştan sonra konuşan Perez, "İyi bir start aldık. Max'le biraz mücadele ettik ve bu da ilk birkaç turu Nico'nun arkasında geçirmeme sebep oldu, onu geçmek oldukça zordu."

"Nico'yu geçtikten sonra her şey damalı bayrağı görebilmek ve lastikleri korumakla ilgiliydi, aksi takdirde herkesin kuru zemin lastiklerine geçtiği periyotta yerimi korumak kolay olmayacaktı."

"Yerimi geri aldıktan sonra tüm çabamı yarışı bitirmeye yönelttim." dedi.

Verstappen ile yaşananlar hakkında da konuşan Perez, "Max 2. Viraja giriş şeklimden ötürü kızgındı ama kendisini görmedim."

"İlk virajı dönerken hata yaptım, bu yüzden savunma çizgisine geçtim, ancak kendisinin orada olduğunu fark edince kapıyı açtım.

"Her şey yolunda, kendisiyle de bunun hakkında konuştuk." dedi.