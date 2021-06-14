Perez: ''Max, bazı kişilerin aksine durmadan çalışıyor''

Verstappen, Bakü'de finişe sadece birkaç tur kala lastik patlaması nedeniyle yarış dışı kaldı ancak Perez takım arkadaşının başladığı işi bitirdi ve zaferin sahibi oldu.

İkili şimdi Red Bull garajında birlikte çalışmaya yavaş yavaş alıştı gibi gözüküyor. Perez, Hollandalı pilotun başarıya giden yolda sergilediği yoğun çalışma temposundan etkilendiğini belirtti.

Perez, Sky F1'e verdiği demeçte, "Max muazzam bir yetenek. Birinci antrenman seansındaki ilk turdan pazar günü son tura kadar %110'unu veriyor."

“Diğer bazı pilotların işten izin aldığını görüyorsunuz. O, bunu asla yapmaz ve çok yüksek bir seviyede performans gösterir. Böyle bir örneğe sahip olduğum için çok şanslıyım.” dedi.

Perez'in, yeni takımında hızını bulması ve araca alışması belli bir süre almıştı. Takım değiştiren Daniel Ricciardo ve spora dönen Fernando Alonso gibi pilotlar sezonun başında beklenenden çok daha zorlandı. Perez ise Bakü'de yakaladığı formunu koruyabileceğini düşünüyor.

Ancak Red Bull pilotu, 2021’de uygulamaya konulan antrenman seansı sürelerinin 90 dakikadan 60 dakikaya düşürülmesinin, pilotların yeni araçlarına alışmalarının daha uzun sürmesine neden olan sebeplerden biri olduğunu düşünüyor.

"Kesinlikle, [bunun etkili olduğunu düşünüyorum]. Şimdi çok daha az zaman olduğu için seansta ayarlarda değişiklik yapmak çok zorlaşıyor. Bu yüzden, takımlarını değiştiren pilotlar için durum daha da zor bir hale geliyor ancak genel olarak durum herkes için aynı.”

Perez, yılın ilk beş yarışında tam olarak en iyi performansını gösteremediğini hissettiğini ve şu ana kadarki yarış temposunun sıralama turlarından daha iyi olduğunu vurguluyor.

31 yaşındaki pilottan, Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde Red Bull'da şu ana kadarki performansını 10 üzerinden değerlendirmesi istendiğinde, ”Buna bir sayı vermezdim ancak genel olarak sonuçlarımdan memnun değilim."

“Zaman zaman gösterdiğim hızdan mutluyum ama hâlâ çok fazla potansiyel var. Bu araçta uzun sürüş yapma fırsatını sadece yarışlarda buluyordum."

“Ancak şu andan itibaren her şey daha iyiye gidecek." dedi.