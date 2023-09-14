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Perez: "Marko'nun özrünü kabul ettim"

Sergio Perez, Helmut Marko'nun Perez hakkında yaptığı yorumların ardından Red Bull motor sporları danışmanının özrünü kabul ettiğini söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Sergio Perez, Red Bull Racing

Marko, İtalya GP'sinin ardından Red Bull'un kendi kanalı Servus TV'de sarf ettiği sözler için kamuoyundan özür dilemişti.

Perez'in formuna atıfta bulunan Marko, onu Max Verstappen ve Sebastian Vettel ile kıyaslarken Latin Amerika kökenine imada bulunmuş ve Perez'in takıma Verstappen ve Vettel kadar odaklanamadığını öne sürmüştü.

Bu yorumlar sosyal medyada, özellikle de Perez'in anavatanı Meksika'da gündem yarattı.

Perez, Singapur'da yaptığı açıklamada, "[Marko ile] özel bir görüşme yaptım ve özür diledi. Benim için asıl önemli olan da buydu."

"Ve evet, yolumuza devam ediyoruz. Onunla kişisel bir ilişkim var. Bence bu tür şeyleri gördüğünüzde her zaman bu tür duygulara sahip olabilirsiniz."

"Bu noktada kişiyi tanımak çok yardımcı oluyor çünkü öyle demek istemediğini biliyorum. Özrünü de kabul ettim, aramızdaki kişisel ilişkiden dolayı Helmut'un böyle demek istemediğini biliyorum." dedi.

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Yorumlardan rahatsız olup olmadığı sorulduğunda Perez, rahatsız olmadığında ısrar etti.

"Dürüst olmak gerekirse, hiç olmadım."

"Dediğim gibi: Helmut'u tanıyorum, onunla kişisel bir ilişkim var. O şekilde demek istemediğini biliyorum."

"Söylediklerine alınmadım. Bu yorumlar farklı bir bakış açısıyla yapılmış olsaydı, farklı bir şekilde ele almam gerekirdi. Ama benim için işler böyle yürüyor ve ben bunları kişisel olarak algılamadım."

"Benim medyaya söylediklerim ya da onun medyaya söyledikleri, aramızdaki konuşmalardan farklı. Her neyse, iyi bir ilişkimiz var ve bunun o tarafla ilgili olmadığını biliyorum."

"Hepimiz hata yaparız ve benim için en önemli şey onun özrünü kabul etmemdi."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

"Sonrasında ne olacağı, medya ya da halk tarafında ne olacağı benim kontrolümde değil. Benim için en önemlisi kişisel ilişkidir." dedi.

Marko ile ne kadar düzenli görüştüğü sorulduğunda ise Perez, şunları söyledi: "Pistte, pist dışında, orada burada her zaman sohbet ederiz. Birbirimizi hemen hemen her hafta sonu görüyoruz."

"Size ne düşündüğünü söyleyecektir. Bence Helmut'un takdir edebileceğimiz bir yönü de medyaya, genel olarak dünyaya ve pilotlara karşı çok şeffaf olması. Yani o böyle biri."

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F1 pilotları Singapur'da dördüncü bir DRS bölgesi istiyor

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