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Formula 1 Haberler

Perez: “Marko’nun kötü günlerde sergilediği dürüstlük hâlâ iyi bir şey”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Sergio Perez, Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko’nun kötü Formula 1 yarışlarından sonra ona sert davranmasını hâlâ sevdiğini söyledi.

Perez: “Marko’nun kötü günlerde sergilediği dürüstlük hâlâ iyi bir şey”

Mekiskalı pilot, şimdiye kadar Red Bull’la inişli çıkışlı bir sezon geçirdi. Sezonun en iyi anını ise Azerbaycan Grand Prix’sinde kazandığı zaferle yaşadı ancak Perez, kötü zamanlar da geçirdi.

Red Bull sürücüsü sezonun başında, Marko’nun kendisine performansı hakkında oldukça dürüst davranmasından memnun olduğunu söylemişti.

Bu yıl beklediğinden daha zor geçse de Perez, Marko’nun düşüncelerini söylemesinden sıkılmadığını söyledi.

Motorsport.com tarafından Marko’nun daha önce hiç aşırı derecede sert davrandığı bir olay yaşanıp yaşanmadığı sorulduğunda Perez, “[Sert] olması gerektiğinde oldu.”

“Kötü bir yarış geçirdiğimde bana sadece söyler ve her zaman düşündüklerini doğrudan ifade eder.” 

“Formula 1’deki kariyerim düşünüldüğünde benim gibi deneyimli biri için bu iyi bir şey.”

“Size doğrudan ne düşündüğünü ve hangi noktada olduğunuzu söyleyen biri olması güzel.”

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks with Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, talks with Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Perez, Red Bull’daki yönetici ekibin şu ana kadar ona epey destek olduğunu ve daha iyi yapabileceğini düşündüklerinde geri adım atmadıklarını söyledi.

"Elbette, hafta sonundan sonra tüm bilgilere ve verilere sahipler."

"Pilotların tur süresinin tam olarak hangi noktada olduğunu biliyorlar."

"Red Bull'da geri çekilme diye bir şey yok. Bu yüzden bana ve medya karşı oldukça şeffaf davranıyorlar ki bu iyi bir şey."

"Ancak en önemlisi mutlu olmam ve hafta sonu ardından eve tatmin bir şekilde gitmem. Bu benim için en önemli şey. Çok azimli bir pilotum ve kendime için yeterli olmak zorundayım."

Perez, Mercedes'i yenebilmek için birlikte çalıştığı takım arkadaşı Max Verstappen'le de iyi bir ilişki kurduğunu söylüyor.

Ancak, iki sürücünün çok farklı sürüş stillerine sahip olması nedeniyle ona yardımcı olabilecek herhangi bir tavsiye için Verstappen'e danışmanın zor olduğunu söylüyor.”

"Onunla pistte ve pist dışında iyi bir ilişkim var, bu yüzden görüşlerimizi düzenli olarak paylaşabiliyoruz." 

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