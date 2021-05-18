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Formula 1 / Monako GP Haberler

Perez, Monako'da galibiyet için savaşmalarını umuyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Sergio Perez, Monako'daki yarışta iyi performans gösterebilecekleri konusunda takıma güveniyor.

Perez, Monako'da galibiyet için savaşmalarını umuyor

Sergio Perez, daha önce Force India'da yarıştığı dönemde Monako'da podyuma çıkmayı başarmıştı, ancak bu yıl katıldığı ilk dört yarışta iyi bir performans göstermekte zorlandı.

Şimdi Red Bull aracıyla ilk kez Monako'da yarışacak olan Perez, araçta kendisini daha iyi hissettiğini ve bunu, Monte Carlo caddelerinde göstermek istediğini belirtti.

"İspanya zor bir hafta sonuydu. Cumartesi günü sıralama turlarındaki kötü performansın bedelini ödedim, fiziksel açıdan %100 değildim ve bu yüzden zorlandım. Fakat şimdi tamamen hazırım."

"Yarışta Daniel'in arkasında kaldım ve onu ilk virajda geçmeye çalıştım fakat McLaren düzlüklerde çok hızlıydı, bu yüzden açıkça bizim için işleri biraz zorlaştırdı. Sonunda onu geçtim fakat artık çok geçti."

"Önümüze bakarsam, araç ile giderek daha rahat hissediyorum. Bu yüzden bunu Monako'da gösterebilmeyi ve cumartesi günü iyi bir performans sergileyebilmeyi umuyorum. Özellikle geçen sene yapılmadığı için orada yarışmak için sabırsızlanıyorum."

Monako GP hedefi sorulduğunda Perez, "Geçmişe baktığımızda Red Bull, Monako'da hep güçlüydü ve bu yüzden galibiyet için savaşabilmemizi umuyorum."

"Orada araç içerisinde güvene ihtiyacınız var çünkü hata payı çok düşük. Araç ile beraber kendimi artık daha güvende hissediyorum, umarım bunu bu hafta sonu gösterebiliriz. Ayrıca taraftarları görmeyi de sabırsızlıkla bekliyorum. Onlar olmadan atmosfer çok farklı."

"Her hafta sonundan maksimumu almak çok önemli. Önümüzde büyük mücadeleler var ve sezon çok uzun. Bu yüzden herkesin şampiyonluğu kazanabilmek adına %100'ünü ortaya koyması gerekiyor." cevabını verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B , Esteban Ocon, Alpine A521, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B , Esteban Ocon, Alpine A521, and Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP Biletler
Pilotlar Sergio Perez
Editör Kemal Şengül

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