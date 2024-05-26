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Formula 1 Monako GP

Perez, Magnussen'in ceza almamasına şaşırdı

Sergio Perez, 2024 Monako GP'nin ilk turunda Kevin Magnussen ile yaşadıkları ve kırmızı bayrağa neden olan kazanın ardından, Haas pilotuna ceza verilmemesine şaşırdığını söyledi.

Jake Boxall-Legge
Jake Boxall-Legge
Sergio Perez, Red Bull Racing, by the side of the track after crashing out at the start

Meksikalı pilot, Beau Rivage'da Haas sürücüsüyle temas ettikten sonra bariyerlere vurdu ve sert bir kaza geçirdi.

Bu durum Perez'i bariyerlere fırlattı ve aracında önemli bir hasar meydana geldi. Pisti yola savrulan Perez, Hulkenberg'le ikinci bir kaza daha yaşadı.

Kazayla ilgili hakemler tarafından başka bir işlem yapılmadı ve Magnussen, Perez'in aracının içeride yeterince olduğunu hissetmesine rağmen "açıkça alan bırakmadığını" söyledi.

Perez'in görüşü ise farklıydı ve Magnussen'in hatalı olduğunu ve hareketten geri çekilmesi gerektiğini belirtti.

Perez, "Araç üstü görüntüme bakarsanız, hiçbir noktada Kevin'in aracını görmüyorsunuz - bana yakın bile değildi, yanımda yoktu. Orada duvarın gittikçe yaklaştığını görebiliyorsunuz."

"Düz devam etmek için tek bir çıkış yolu vardı ve bu da ya benim aracımla ya da bariyerlerle temas etmekti."

"Her iki araç için de yer yoktu ve bir noktada bunu fark etmesi gerekiyordu - demek istediğim, bu durumda ben de bulundum - ve çoğu zaman arkadaki araç olduğunuzda, işler size yaklaşmadan önce geri çekilme zamanının geldiğini fark etmeniz gerekir."

"Hasar miktarı ve hasarın ne kadar tehlikeli olduğu göz önüne alındığında [olayın soruşturulmamasına] çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım." dedi.

Marshals remove the damaged car of Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, from the circuit after a crash on the opening lap

Red Bull Racing RB20 sürücüsü Sergio Perez'in açılış turunda yaptığı kazanın ardından hasar gören aracı pistten çıkarılıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Magnussen'in kendisine yer verilmesi gerektiği yönündeki görüşü hakkında ne düşündüğü sorulduğunda Perez, Danimarkalı'nın orada ayağını gazdan çekmesi gerektiğini ve pistteki konumu göz önüne alındığında yer hakkı olmadığını yineledi.

Olayın "tehlikeli sürüş" olarak yorumlanabileceğini ve Magnussen'in eylemlerinin sonuçlarından rahatsız olmadığını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Perez, "Bence ilk etapta orada olmaması gerekiyordu çünkü bundan kurtulmanın tek bir yolu var. Ya duvara çarpacaktı ya da benim arabama çarpacaktı. Arabamın sağ tarafına."

"Peki yanında bile değilken ona nasıl yer bırakmamı istiyor? Duvarın size doğru geldiğini gördüğünüz bir nokta vardır ve geri çekilmeniz gerekir. Bu bana birçok kez oldu ve geri çekilmeniz gereken bir nokta var."

"Gerçekten şaşırdım. Birinci turdaki 'bırakın yarışsınlar' sözünü anlıyorum ama bence bu, bana temas edeceklerini bile bile düz gitmeye devam etmekten daha tehlikeli bir sürüştü. Bir noktada bunun tehlikeli bir sürüş olduğunu düşünüyorum."

"Sonucu gerçekten düşündüğünü sanmıyorum. Bazen kendinizi bir pozisyonda bulursunuz ve 'tamam, bunun tek bir yolu var ve temas olacak, bu yüzden geri çekilsem iyi olur' demek için çok hızlı bir karar almanız gerekir - ama o temas için gidecektir." dedi.

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