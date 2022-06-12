Perez: "Maalesef sanal güvenlik aracı sırasında pite gelemedik"

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Red Bull pilotu, ikinci sıradan başladığı Azerbaycan GP'sinde harika bir start alarak pole pozisyonundaki Ferrari pilotu Leclerc'i geride bıraktı.

Carlos Sainz, aracındaki bir sorun nedeniyle yarış dışı kalınca sanal güvenlik aracı çıktı ve Ferrari, Leclerc'i pite aldı.

Böylece Perez ve Verstappen ilk iki sırayı almış oldu. Verstappen yarışın 15. turunda DRS açarak Perez'i geçmeyi başardı ve liderliği aldı.

Daha sonra takım Perez'e, Verstappen ile savaşmamaları gerektiğini söyledi.

Böylelikle Meksikalı pilot yarışı takım arkadaşından 20 sn geride ikinci tamamladı ve en hızlı turu elde etti.

Senasın ardından konuşan Perez şunları söyledi: "Maalesef sanal güvenlik aracı sırasında pite gelemedik. Bir iletişim eksikliği oldu. Pite gelmek istediğimizde biraz geç kalmıştık."

"Lastik aşınması bende çok fazlaydı. Bunu anlamamız gerekiyor çünkü Max bugün orta hamurdaki stintte çok daha güçlüydü. Yani inceleyecek çok şeyimiz var ama yine de takım için çok iyi bir sonuç aldık."

Perez, takım arkadaşı ile yarışmamasının söylenmesi hakkında şunları ekledi: "Bence takım doğru karar verdi çünkü o sırada Max daha hızlıydı ve iyi bir sonuç aldık. Ayrıca burada her şey olabilir. Yani günün sonunda 1-2 yaptık ve bu takım için harika bir sonuç."