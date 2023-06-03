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Perez: "Maalesef lastikler aşırı ısındı"

Red Bull pilotu Sergio Perez, sıralama turlarındaki hatasının ardından lastiklerin aşırı ısınmasından şikayet etti.

Kemal Şengül
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Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sezona çok iyi başlayan fakat bunu devam ettiremeyen Sergio Perez için işler İspanya GP'de de beklediği gibi gitmedi.

Meksikalı sürücü, sıralama turlarının ikinci bölümünde aracının kontrolünü kaybederek pist dışına uçtu ve Q2'de elendi.

Sonuç olarak da pazar günkü yarışa ilk onun dışından başlamak zorunda kalacak.

Yaşananları değerlendiren Perez, "Beşinci virajda aracın kontrolünü kaybettim. Lastikler orada maalesef çok sıcaktı, gerçekten çok sıcaktı."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Maalesef onları iyi bir sıcaklığa getiremedim, bu yüzden son turumda yeterli yol tutuş yoktu, bu gerçekten üzücüydü."

"Koşullar da epey zordu. Sonuç olarak 5. virajda aracı kaybettim."

"Her şeyi doğru yapmak gerçekten zordu, her şeyi doğru aralığa getirmek bugünün en zor şeyiydi." dedi. 

Hedefi sorulduğunda Perez, "Bence pozisyonunda olmayan pek çok araç var. Bu yüzden yarın için ilginç bir yarış olabilir."

"Elbette yaşananlar sinir bozucu ama burası Monako gibi değil. Yarın bu, çok fazla puan alabileceğimiz bir yarış olacak." dedi.

Yeni pist düzeniyle ilgili Perez, "Bu bize ya da genel olarak gösteriye yardımcı olacak. Fakat çok hızlı bir viraj ve lastikler sıcaklığa karşı çok hassas."

"Bu yüzden oldukça zor olabilir."

"Özellikle öndeki aracı takip ederken lastikler çok ısınıyor. Bu yüzden hiç kolay bir yarış olmayacak." dedi.

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